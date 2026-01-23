$!Chocan Secretaria de Pesca y Diputada del PRI por presunto abandono al sector pesquero

CULIACÁN._ Durante la comparecencia por el cuarto informe de gobierno, la Secretaria de Pesca y Acuacultura de Sinaloa, Flor Emilia Guerra Mena, y la Diputada del Partido Revolucionario Institucional, Paola Gárate Valenzuela, protagonizaron un intercambio de acusaciones que señalaron las cifras oficiales de los campos pesqueros.
Mientras la funcionaria estatal defendió un incremento en la producción y la transparencia presupuestal, la legisladora denunció un abandono institucional que ha dejado a los pescadores a merced de la delincuencia organizada durante las vedas.
“Señora Secretaria, si la autoridad reconoce que no tiene respaldo para hacer cumplir la ley, entonces lo que hay es un abandono institucional y ese abandono se traduce en saqueo, violencia y en pérdida del sustento de nuestras familias sinaloenses”, señaló Gárate Valenzuela.
La Diputada local inició su posicionamiento cuestionando el liderazgo nacional en producción pesquera que presume el informe estatal, afirmando que este no nace de un escritorio, sino del riesgo que corren miles de familias.
Señaló además un incumplimiento sistemático de las metas del Plan Estatal de Desarrollo de los 240 millones de alevines comprometidos, de los cuales señaló que se han reportado 103 millones, menos de la mitad de la meta a cuatro años de administración.
“Prometieron dos plantas procesadoras, certificadas de moluscos bivalvos, y no hay ninguna hasta el día de hoy. Prometieron un laboratorio de moluscos bivalvos y no hay evidencia alguna de que este exista. Prometieron 120 nuevas unidades de producción y no hay resultados claros al respecto. El sector necesita hechos, no anuncios, ni videos y fotos osadas”, compartió.
Uno de los puntos más críticos fue la denuncia de la ausencia de vigilancia en las bahías, ya que Gárate Valenzuela relató casos donde pescadores han sido intimidados con armas por grupos que operan ilegalmente durante la veda y, ante esto, cuestionó la falta de operativos coordinados con la Secretaría de Marina.
En su respuesta, Guerra Mena fue tajante al deslindarse de las tareas de seguridad.
“Lo dije bien y lo vuelvo a repetir: no soy la Secretaria de Seguridad”, sostuvo, subrayando que la facultad de inspección y vigilancia es exclusivamente del Gobierno federal a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y la Secretaría de Marina.
La funcionaria defendió que el Estado actuó solo como coadyuvante, aportando recursos para gasolina y personal, pero que no tiene la facultad de armar a los inspectores ni realizar decomisos por cuenta propia.
La Secretaria atribuyó el incumplimiento en la siembra de alevines a la falta de apoyo del propio Congreso.
Señaló que con los mismos recursos no se pueden adquirir más insumos ante el aumento de precios y, pese a ello, destacó que la producción se ha recuperado de 7 mil a 13 mil toneladas en su gestión.
El debate subió de tono cuando se abordó el programa Bienpesca estatal y Gárate Valenzuela criticó que el apoyo llegara en noviembre, cinco meses después de lo solicitado y cuando la veda ya había terminado, calificando el retraso como indiferencia institucional.
Guerra Mena respondió que el sector estaba acostumbrado al dinero de gobiernos anteriores que buscaban callar conciencias y llenar urnas, y aseguró que el programa actual está diseñado para el avituallamiento de las artes de pesca, no para mitigar la veda.
Hacia el final del encuentro, la Diputada Gárate Valenzuela aceptó un reto lanzado implícitamente por la Secretaría y duplicar el presupuesto para pesca en el próximo ejercicio fiscal.
Por su parte, la Secretaria de Pesca cerró su intervención lamentando que el interés de los diputados por el sector parezca surgir únicamente durante las comparecencias o en tiempos electorales, e hizo un llamado a todas las fuerzas políticas para dejar de lado los discursos y apoyar realmente al sector pesquero de Sinaloa.