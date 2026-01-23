$!Chocan Secretaria de Pesca y Diputada del PRI por presunto abandono al sector pesquero

CULIACÁN._ Durante la comparecencia por el cuarto informe de gobierno, la Secretaria de Pesca y Acuacultura de Sinaloa, Flor Emilia Guerra Mena, y la Diputada del Partido Revolucionario Institucional, Paola Gárate Valenzuela, protagonizaron un intercambio de acusaciones que señalaron las cifras oficiales de los campos pesqueros. Mientras la funcionaria estatal defendió un incremento en la producción y la transparencia presupuestal, la legisladora denunció un abandono institucional que ha dejado a los pescadores a merced de la delincuencia organizada durante las vedas. “Señora Secretaria, si la autoridad reconoce que no tiene respaldo para hacer cumplir la ley, entonces lo que hay es un abandono institucional y ese abandono se traduce en saqueo, violencia y en pérdida del sustento de nuestras familias sinaloenses”, señaló Gárate Valenzuela. La Diputada local inició su posicionamiento cuestionando el liderazgo nacional en producción pesquera que presume el informe estatal, afirmando que este no nace de un escritorio, sino del riesgo que corren miles de familias.

Señaló además un incumplimiento sistemático de las metas del Plan Estatal de Desarrollo de los 240 millones de alevines comprometidos, de los cuales señaló que se han reportado 103 millones, menos de la mitad de la meta a cuatro años de administración. “Prometieron dos plantas procesadoras, certificadas de moluscos bivalvos, y no hay ninguna hasta el día de hoy. Prometieron un laboratorio de moluscos bivalvos y no hay evidencia alguna de que este exista. Prometieron 120 nuevas unidades de producción y no hay resultados claros al respecto. El sector necesita hechos, no anuncios, ni videos y fotos osadas”, compartió. Uno de los puntos más críticos fue la denuncia de la ausencia de vigilancia en las bahías, ya que Gárate Valenzuela relató casos donde pescadores han sido intimidados con armas por grupos que operan ilegalmente durante la veda y, ante esto, cuestionó la falta de operativos coordinados con la Secretaría de Marina. En su respuesta, Guerra Mena fue tajante al deslindarse de las tareas de seguridad. “Lo dije bien y lo vuelvo a repetir: no soy la Secretaria de Seguridad”, sostuvo, subrayando que la facultad de inspección y vigilancia es exclusivamente del Gobierno federal a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y la Secretaría de Marina. La funcionaria defendió que el Estado actuó solo como coadyuvante, aportando recursos para gasolina y personal, pero que no tiene la facultad de armar a los inspectores ni realizar decomisos por cuenta propia.