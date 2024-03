El conductor de transporte urbano en Culiacán acusado por una joven de haberla agredido sexualmente, aclaró en conferencia de prensa que en realidad estaba orinando los escalones al interior del camión.

Víctor Miguel Ibarra Yanez, que conducía el camión número 16 de la ruta Ruiz Cortines, antes de ser suspendido, señaló que es común entre los transportistas orinar en botellas al interior de la unidad.

“Haz de cuenta que yo cierro la puerta y yo empiezo a recoger unos papeles de basura, al llegar yo detrás, yo traigo una cubeta y echo los papeles a la cubeta, entonces como yo veo que no traigo ningún pasajero, más la muchacha y estaba sentada en el primer asiento, se me hizo a mí fácil tratar de orinar en los escalones. Entonces cuando yo trato de orinar en los escalones la muchacha se levanta del asiento y se asoma, entonces mira la acción que estoy orinando y empieza a ponerse histérica, empieza a ponerse a gritar, a pedir ayuda”.

En su versión, relató que la joven desesperada pegaba a los vidrios del camión, fue cuando se aventó por la ventana del conductor, luego de que él intentó detenerla y tres mujeres que iban pasando por el lugar auxiliaron a la joven que les dijo el conductor la había agredido presuntamente al enseñar sus genitales.

“Ahí nos quedamos, ya esperamos a que llegara la policía, la policía me preguntó cómo estuvo todo eso, ya le platiqué, yo me considero que en ningún momento yo le falté el respeto, yo no fui hacia ella, yo estaba hasta atrás, tal vez, es cierto, el error mío fue hacer eso delante de un pasajero, lo reconozco, pero yo no lo hice con ninguna intención de dañar a nadie”.

“Esa ruta no tiene terminal, muchos, pueden investigar si gustan, muchos choferes al llegar al centro, nosotros hacemos en una botella y ya cuando menos pensamos la aventamos en un bote de basura o algo, porque no tenemos tiempo, el único tiempo que tenemos es venirnos apurados al centro, bajar todo el pasaje, hacer en una botella y tirarla en la basura”.

Comentó que después de ese episodio fue detenido por 12 horas en barandillas, sin posibilidad de fianza y hasta el momento no le han permitido trabajar, a pesar de no tener una denuncia formal en su contra.

Al respecto, el secretario general del Sindicato de Choferes del Transporte Público en Culiacán, Flavio Rolando Ibarra Hernández, aseguró que es muy raro que un chofer quiera sobrepasarse con una mujer, y que por el contrario, son los conductores quienes las defienden de degenerados.

“Es cierto, todo el tiempo se ha trabajado así porque no hay un establecimiento donde el chofer llegue y haga sus necesidades en fines de ruta, aquí no hay fines de ruta aquí le das vuelta y vuelta y no te paras, no hay donde hacer del baño, no hay donde hacer pipí ni nada de eso, entonce sí, a la autoridad le falta mucho, le falta mucho que le pida a los permisionarios un establecimiento donde los choferes descansen de perdida una media hora y hagan sus necesidades”.

El pasado 9 de marzo fue detenido un conductor de transporte urbano en Culiacán luego de que una joven denunció un episodio de acoso sexual al interior de la unidad, en su relato, la joven aseguró que al quedar sola en la unidad con el chofer, este aprovechó para acercarse al lugar donde estaba sentada, bajó su pantalón y mostró sus partes íntimas.