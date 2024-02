CULIACÁN._ El conductor del autobús Norte de Sinaloa, que se accidentó en Elota dejando 23 personas sin vida, se presentó en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado acompañando de una abogada.

La Fiscal Sara Bruna Quiñónes Estrada señaló que de momento no se le ha dado entrevista al conductor, pues él y su abogada deseaban saber el contenido de la carpeta de investigación.

“Él dice que se le atravesó una moto y por eso se volcó esa es su versión, el chofer del autobús se presentó con una abogada, pero no le dimos la entrevista en ese momento porque ellos iban nada más, según lo que nosotros entendimos, les interesaba saber el contenido de la carpeta”, declaró la Fiscal.

Sobre esto, el Gobernador Rubén Rocha Moya mencionó que mientras la Fiscalía no deslinde responsabilidades y llame a un juicio, mediante el Poder Judicial, los presuntos implicados no podrán conocer el interior de la carpeta de investigación.

“Mientras la Fiscalía no tenga seguridad de su responsabilidad con el caso, no puede darles entrada porque entonces tienen derecho a que les den el expediente, y entonces no han dicho que se van a hacer responsable, pero estamos en eso”, dijo el Gobernador.

Cerca de las 5:00 horas del 30 de enero se registró un accidente en la autopista Mazatlán a Culiacán que involucró un trailer y un autobús de pasajeros. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 104 en el municipio de Elota.

El accidente dejó 23 fallecidos, de los cuales 20 ya fueron identificados.