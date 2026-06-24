Chofer de camión urbano desvía su ruta para auxiliar a mujer con aparente infarto en Culiacán

Un operador del transporte urbano de Culiacán fue reconocido por su intervención oportuna para auxiliar a una mujer que presuntamente sufrió un infarto mientras viajaba a bordo de una unidad de pasajeros.

De acuerdo con información de la Federación de Autotransportes del Estado de Sinaloa, el hecho ocurrió durante el recorrido habitual de la ruta Nuevo Culiacán número 19, cuando el chofer Jesús Alfonso Manjarrez Luna detectó que una usuaria presentaba una emergencia médica al interior del camión.

Los pasajeros atendieron a la usuaria y urgieron al chofer que se dirigiera al hospital.

Ante la situación, el conductor decidió modificar momentáneamente su trayecto para priorizar el traslado de la pasajera y facilitar que recibiera atención médica de manera inmediata.

La organización transportista destacó que la acción permitió actuar con rapidez ante una situación que ponía en riesgo la salud de la mujer y reconoció públicamente la actuación del operador.

“Durante su recorrido habitual, el operador detectó que una usuaria presentaba una emergencia médica al interior de la unidad, aparentemente relacionada con un infarto, por lo que decidió desviar su ruta para priorizar de inmediato la atención de la pasajera”, señaló la Federación en un comunicado.

Asimismo, indicó que la intervención de Manjarrez Luna contribuyó a salvaguardar la integridad de la usuaria y resaltó que este tipo de acciones reflejan el compromiso y la responsabilidad social de quienes prestan el servicio de transporte público.

La Federación de Autotransportes del Estado de Sinaloa reiteró además su compromiso de continuar promoviendo entre los operadores la capacitación y la sensibilidad para atender situaciones de emergencia, con el objetivo de que la vida y la salud de los pasajeros sean una prioridad.