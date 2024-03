Choferes de transporte urbano alistan una contrademanda a la joven que acusó una agresión sexual por un conductor de transporte urbano, para que piensen antes de denunciar, sentenció Flavio Rolando Ibarra Hernández, secretario general del Sindicato de Choferes del Transporte Público en Culiacán.

“Para que así la piensen también ellas, cuando vayan a hacer algo, porque si yo estuviera consciente de que es cierto yo sigo el caso hasta las últimas consecuencias”.

“Dice que él no hizo nada, que la mujer se paniqueó y se tiró por la ventana, él quería agarrarla para que no se tirara por la ventana, pero se tiró por la ventana, ¿cómo va a ser algo un chofer en el puro centro de la ciudad? Solamente un chofer que esté loco”.

En contraparte, señaló que los choferes de transporte público están tomando capacitaciones para tener un mayor cuidado de las personas a la hora de manejar las unidades motoras, así como derechos humanos.

“Pero desgraciadamente muchas veces hay choferes, no todos, que desacatan todo lo que decimos nosotros, no van a los recursos, los evaden, tenemos que ponernos de acuerdo la autoridad y los permisionarios para que esos choferes no trabajen, no tienen el curso de capacitación, que no trabajen”.

Señaló que han habido por lo menos tres ocasiones donde se involucran a choferes de transporte urbano por acoso sexual, por lo que dijo pedirán ante el encargado de Despacho de la Secretaría General de Gobierno, Rodolfo Jiménez López, para que se pongan cámaras de vigilancia a todas las unidades de transporte en Culiacán.

El pasado 9 de marzo fue detenido un conductor de transporte urbano en Culiacán luego de que una joven denunció un episodio de acoso sexual al interior de la unidad, en su relato, la joven aseguró que al quedar sola en la unidad con el chofer, este aprovechó para acercarse al lugar donde estaba sentada, bajó su pantalón y mostró sus partes íntimas.