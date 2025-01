CULIACÁN._ En medio de la ola de violencia en la entidad, los choferes del transporte público urbano en Culiacán salen a trabajar con miedo, ya que muchos de ellos inician sus jornadas antes de que amanezca, señaló Joel Camacho González, presidente de la Federación de Autotransportistas del Estado.

Este sentimiento, indicó el líder transportistas, también deriva de los recientes hechos de violencia en que fueron despojados de cuatro camiones urbanos en circulación sobre la carretera rumbo a Imala.

Los camiones y sus operadores fueron retenidos por un momento durante la mañana del 6 de enero, pero horas después fueron liberados sin daños físicos.

“La otra ocasión hubo un intento de quitarles las unidades pero, gracias a Dios las liberaron, no pasó a mayores y así todo lo que ha pasado no ha habido ningún incidente que lamentar fuerte, porque anteriormente hasta quemaban las unidades, ahorita en estos eventos no hemos tenido ningún incidente de este tipo”

“Los choferes tienen mucho temor sobre todo en las partes que ya está bien identificado que son problemáticas, pues tienen mucho temor a empezar antes de que amanezca, porque prácticamente amanece hasta las seis de la mañana”, señaló.

En los últimos cuatro meses, del 9 de septiembre del 2024 al 11 de enero del 2025, en Sinaloa la violencia y la incidencia delictiva han aumentado por la pugna interna de grupos delincuenciales, arrastrando al menos 709 homicidios dolosos y cerca de 837 privaciones de la libertad.

Joel Camacho indicó que se esperan que las autoridades municipales y estatales implementen soluciones para poder realizar su trabajo de manera segura.

“Yo tengo muchas esperanzas que ahorita que está habiendo mucha vigilancia, que están haciendo cosas muy importantes en contra de la inseguridad que también nos ayude a nosotros. Nosotros queremos trabajar, siempre hemos estado dispuestos a trabajar siempre y cuando haya seguridad sobre todo para nuestros choferes y obviamente para nuestros usuarios”, puntualizó.