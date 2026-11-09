$!Choferes del transporte urbano de Culiacán se manifiestan; reclaman pérdidas por descuento estudiantil

Choferes del transporte urbano se manifestaron este lunes en Culiacán para exigir una revisión del esquema de descuento estudiantil, al considerar que la tarifa preferencial actual afecta sus ingresos y los de los concesionarios. Los trabajadores se concentraron inicialmente en la Catedral de Culiacán y posteriormente se movilizaron hacia las instalaciones de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, donde expusieron sus inconformidades.

Flavio Rolando Ibarra Hernández, líder del Sindicato de Choferes del Transporte Urbano de Culiacán, explicó que desde 1992, luego de una lucha encabezada por estudiantes, se consiguió un descuento del 50 por ciento en el transporte urbano. Sin embargo, señaló que entre 2010 y 2012 se estableció mediante un decreto una tarifa preferencial de 3.50 pesos, la cual, afirmó, ha permanecido sin modificaciones durante aproximadamente 12 o 14 años. “De hace años, de 1992, los estudiantes lucharon por un descuento a la tarifa del transporte urbano, la cual se logró. Ellos estaban pidiendo el 50 por ciento, el cual se obtuvo desde ese tiempo”, recordó. Ibarra Hernández sostuvo que el esquema actual ha reducido las ganancias de los choferes y ha afectado la capacidad de los concesionarios para adquirir unidades nuevas.

“Los choferes pierden su ganancia a causa de esto. No alcanza el dinero para comprar unidad nueva”, expresó. El dirigente sindical señaló que no buscan eliminar el descuento estudiantil, sino que se aplique el porcentaje que, aseguran, establece la legislación estatal. “No estamos queriendo que se aumente el 100 por ciento, que aumente lo que dice la ley nada más, el 50 por ciento; el 50 por ciento, pues serían siete pesos con 50 centavos”, manifestó. Explicó que, de acuerdo con sus cálculos, un chofer debería recibir el 20 por ciento de los 15 pesos que cuesta actualmente el pasaje completo, equivalente a tres pesos por usuario; sin embargo, aseguró que actualmente obtiene entre 70 y 80 centavos por usuario.

“El chofer debe ganar el 20 por ciento, ¿no? El 20 por ciento de 15 pesos son tres pesos. Él ahorita solamente gana 70 centavos, 80 centavos”, afirmó. Añadió que esta diferencia representa una pérdida de entre 2.20 y 2.30 pesos por pasajero y que, al acumularse durante el mes, puede significar cerca de 10 mil pesos menos para cada trabajador. También cuestionó que las decisiones sobre las tarifas se tomen únicamente entre autoridades y concesionarios, sin considerar la opinión de los choferes. “Los concesionarios es una cosa y los choferes son otra. Los choferes son los que andan dando la espalda, subiendo al pasaje, peleando con ellos allí y no los toman en cuenta”, reclamó. Ibarra Hernández indicó que ya tuvo comunicación con la Gobernadora Graciela Domínguez Nava, quien, según su versión, le respondió que analizaría la situación. “La Gobernadora ya da contestación, dice que ella va a analizar esta situación. Ya me comuniqué con ella, ya le dije lo que está pasando y me dijo que estaba bien, que ella lo va a analizar”, comentó.