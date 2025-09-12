Choferes del transporte urbano rechazan trabajar de madrugada el día del Grito en Culiacán; Rocha minimiza el tema

El Gobernador Rubén Rocha Moya minimizó la expresión de rechazo por parte del sector de choferes del transporte urbano que se oponen a trabajar de madrugada durante el día del Grito de Independencia.

El Mandatario estatal mencionó que es únicamente un chofer el que ha rechazado participar en las rutas nocturnas que se ofrecerán.

”Sí, pero no es expresión de sindicato, el sindicato no se ha manifestado, al contrario, estamos atentos con ellos y no tenemos ningún problema”, dijo el Gobernador.

En Culiacán se ofrecerán rutas gratuitas de camiones urbanos para las personas que asistan a la celebración del Grito de Independencia.

Las rutas culminarán cerca de la 1:00 horas, ante ello han surgido expresiones de rechazo de choferes que se oponen a participar.

Rocha Moya expuso que los choferes están trabajando de forma normal en su horario regular, y que durante las celebraciones del Día de Independencia habrá suficiente vigilancia en la ciudad para contener los delitos que se han registrado en la crisis de seguridad.

”Están haciéndolo de manera normal, están trabajando en la noche. Ahora no solo va a ser un día especial, sino que van a estar van a estar los operativos cuidando”, mencionó.