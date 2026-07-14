Christian Zazueta asume la dirección del Desarrollo Urbano Tres Ríos para reforzar el cierre de la administración

Christian Zazueta Díaz rindió protesta este lunes como director y secretario técnico del Consejo del Desarrollo Urbano Tres Ríos, cargo desde el que buscará fortalecer los trabajos del organismo durante la recta final de la administración estatal.

La toma de protesta se realizó durante una sesión extraordinaria del Consejo del Desarrollo Urbano Tres Ríos y fue encabezada por el secretario de Obras Públicas, Raúl Montero Zamudio, en su calidad de presidente del organismo.

Durante el acto, Montero Zamudio señaló que la incorporación de Zazueta Díaz responde a la necesidad de fortalecer el cierre de la administración y destacó su trayectoria de alrededor de 15 años en el servicio público.

“Nombrar al licenciado Christian Zazueta Díaz viene a reforzar lo que es el término ya de la administración. Entramos en una etapa de cierre todas las dependencias y organismos para cerrar bien la administración como lo hemos venido haciendo”, expresó.

El funcionario también aseguró que las obras que actualmente se desarrollan en el polígono Tres Ríos forman parte de una planeación realizada desde años atrás y puso como ejemplo el Malecón Culiacán, al que calificó como un proyecto sin precedentes por el monto de inversión y su longitud, además de señalar que impulsará el desarrollo inmobiliario de la zona.

Durante la sesión, el consejero Francisco Solano propuso elaborar una memoria histórica del Desarrollo Urbano Tres Ríos para documentar la evolución de las principales obras y proyectos ejecutados en el sector.

Zazueta Díaz ha desempeñado cargos en la entonces Delegación de Desarrollo Social, el Patronato Impulsor del Deporte y la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado.

El nuevo director había sido designado el pasado 10 de julio por la gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde, junto con los nuevos titulares del Confíe y del Conalep, y este lunes formalizó su incorporación al Consejo del Desarrollo Urbano Tres Ríos al rendir protesta como director y secretario técnico del organismo.