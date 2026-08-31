$!CID Culiacán confirma aparición de mensaje en una de sus paredes; autoridades ya investigan

CULIACÁN. _ El Colegio Inglés de Durango, CID Culiacán, confirmó la aparición de un mensaje en una de las paredes de sus instalaciones y señaló que el hecho ya fue identificado y atendido por la Dirección General y los tres cuerpos de gobierno correspondientes.

A través de un comunicado dirigido a su comunidad educativa, la institución informó que se abrió una investigación con el propósito de esclarecer lo ocurrido y determinar las acciones correspondientes.

El colegio aseguró que durante las últimas tres semanas ha mantenido sus puertas abiertas y sus actividades académicas con normalidad, sin que hasta el momento se haya registrado alguna situación que afecte el desarrollo de las clases o la integridad de estudiantes, docentes y personal.

“Confirmamos que la situación fue identificada y atendida”, señaló la institución, que reiteró que su prioridad es garantizar la seguridad, el bienestar y la educación de sus estudiantes.