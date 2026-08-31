$!CID Culiacán confirma aparición de mensaje en una de sus paredes; autoridades ya investigan

CULIACÁN. _ El Colegio Inglés de Durango, CID Culiacán, confirmó la aparición de un mensaje en una de las paredes de sus instalaciones y señaló que el hecho ya fue identificado y atendido por la Dirección General y los tres cuerpos de gobierno correspondientes.
A través de un comunicado dirigido a su comunidad educativa, la institución informó que se abrió una investigación con el propósito de esclarecer lo ocurrido y determinar las acciones correspondientes.
El colegio aseguró que durante las últimas tres semanas ha mantenido sus puertas abiertas y sus actividades académicas con normalidad, sin que hasta el momento se haya registrado alguna situación que afecte el desarrollo de las clases o la integridad de estudiantes, docentes y personal.
“Confirmamos que la situación fue identificada y atendida”, señaló la institución, que reiteró que su prioridad es garantizar la seguridad, el bienestar y la educación de sus estudiantes.
CID Culiacán pidió a las familias y a la comunidad educativa mantener la calma y evitar la difusión de información no confirmada mientras se desarrollan las acciones para esclarecer los hechos.
La institución también destacó que cuenta con más de 30 años de trayectoria a nivel nacional y reiteró su compromiso con la formación académica y humana de sus estudiantes.
Lo anterior después de que la noche del domingo 30 de agosto aparecieran pintas en la fachada exterior del inmueble con un mensaje de amenaza, acompañado de una corona fúnebre.