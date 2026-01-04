$!Cielo nublado y calor por las tardes marcarán el inicio de semana en Culiacán

CULIACÁN._ Para este inicio de semana, la capital sinaloense experimentará condiciones de cielo nublado y un ambiente que oscilará entre lo fresco por las mañanas y lo cálido durante las tardes, de acuerdo con los pronósticos meteorológicos para la región.

Para este domingo 4 de enero, se espera que el termómetro en Culiacán alcance una temperatura máxima de 31 grados, mientras que la mínima se situará en los 18 grados y, a pesar de la nubosidad persistente, las probabilidades de lluvia se mantienen nulas, con un registro de 0 litros por metro cuadrado y una humedad inexistente en el pronóstico inmediato.

A nivel regional, el Servicio Meteorológico Nacional señala que una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera está favoreciendo un tiempo estable y la ausencia de precipitaciones en gran parte del País, incluido Sinaloa.

Sin embargo, se mantiene la vigilancia sobre un nuevo frente frío que se localiza sobre el noroeste de México, el cual, en combinación con la corriente en chorro subtropical, podría generar variaciones en las rachas de viento.

En el transcurso del día, para la entidad se prevén temperaturas máximas que rondarán entre los 30 y 35 grados, mientras en la mañana el ambiente se percibirá de frío a fresco, tornándose cálido durante la tarde con vientos provenientes del oeste de entre 5 y 15 kilómetros por hora.