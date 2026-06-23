$!Cientos de ciudadanos aprovechan los servicios gratuitos de las Brigadas del Bienestar en Culiacán

La estrategia, impulsada por la presidenta del DIF Estatal, Eneyda Rocha Ruiz, busca eliminar las barreras entre el gobierno y la ciudadanía, llevando apoyos directos a las comunidades para fortalecer la calidad de vida de las familias.

Los habitantes aprovecharon la jornada para acceder a una amplia gama de servicios gratuitos, enmarcados en la política de sentido humanista que promueve la actual administración estatal.

Con cientos de personas que se dieron cita desde las primeras horas del día, la Plazuela Álvaro Obregón se convirtió este 23 de junio en el epicentro de la atención social con la llegada de las Brigadas del Bienestar del Sistema DIF Sinaloa.

Al respecto, la directora de la institución, Mercedes Ibarra Medina, subrayó el compromiso de mantener una atención directa y cercana para resolver las necesidades más apremiantes de la población.

Durante la jornada, los diversos centros especializados del DIF desplegaron su capacidad operativa. Destacó la presencia del Centro de Autismo Sinaloa, el Centro de Rehabilitación y Educación Especial, el Centro de Educación Incluyente y Salud Emocional y el Centro Integral de Discapacidad Visual.

Además de la orientación psicológica y los servicios médicos, los asistentes recibieron apoyos alimentarios y asesorías legales, con un enfoque prioritario en grupos vulnerables como adultos mayores, niñas, niños y adolescentes.

Uno de los puntos de mayor afluencia fue el módulo del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, donde se ofrecieron descuentos especiales en trámites vehiculares.

Esta medida permitió a numerosos ciudadanos regularizar su documentación con facilidades económicas, sumándose a otros servicios estatales presentes como el Registro Civil, Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte, Instituto Sinaloense para la Educación de los Jóvenes y Adultos, Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable y la Secretaría de Salud.

La respuesta ciudadana a esta convocatoria reafirma la confianza en este modelo de atención integral que concentra servicios esenciales, trámites administrativos y programas de inclusión en un solo lugar, consolidando una política social que busca llevar bienestar permanente a todo Sinaloa.