$!Cientos de peregrinos celebran a la Virgen de Guadalupe en La Lomita de Culiacán

CULIACÁN._ En una jornada marcada por la devoción y el fervor guadalupano, cientos de peregrinos acudieron la noche del 11 de diciembre al templo de La Lomita, en Culiacán, para participar en la tradicional serenata a la Virgen de Guadalupe, a pocas horas de iniciar su día.
Como cada año, el recinto ubicado en lo alto del corazón de la capital sinaloense recibió una gran concentración de familias, parejas y creyentes que se reunieron tanto dentro como en los alrededores del templo para ser parte de la conmemoración.
Desde antes de la medianoche, las escalinatas, explanadas y senderos del cerro ya lucían llenos de visitantes que buscaban un lugar para presenciar la celebración y admirar la vista nocturna de la ciudad.
En los alrededores se colocaron juegos mecánicos infantiles, donde decenas de niñas y niños disfrutaban de los últimos recorridos entre risas y alegrías, mientras sus padres esperaban el inicio de la ceremonia.
Dentro del complejo religioso, en el área de estacionamiento, se instaló una amplia zona de vendimia con diversos alimentos y bebidas para los asistentes.
Las empinadas calles que conducen al templo también se llenaron de comerciantes que ofrecían productos religiosos, comida, fotografías y artículos alusivos a la festividad, generando un ambiente festivo previo a la celebración principal.
Autoridades de seguridad mantuvieron un operativo permanente para regular el tránsito peatonal y vehicular, además de resguardar a los fieles que continuaban arribando hasta minutos antes de iniciar el dia especial.
En el interior del templo, cuya capacidad es de aproximadamente 800 personas, se registró un flujo constante de feligreses, muchos de los cuales permanecieron de pie con tal de participar.
El párroco Joel Chaira Córdova encabezó la ceremonia especial, dejando libre el pasillo central para que los creyentes encendieran veladoras y las depositaran en un pedestal como símbolo de ofrenda y esperanza.
La misa transcurrió con solemnidad hasta los últimos instantes del día. Al marcar el reloj la llegada del 12 de diciembre, una banda inició el tradicional canto de “Las Mañanitas” a la Virgen de Guadalupe, acompañada por las voces de los cientos de presentes, que elevaron su plegaria con emoción y agradecimiento.
La celebración se desarrolló en un ambiente de alegría, unidad y fe, en el que los asistentes compartieron un momento de profundo significado espiritual, reafirmando sus deseos de un mejor año para la comunidad culiacanense y la esperanza de que la paz prevalezca pese a los tiempos complicados.