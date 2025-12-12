$!Cientos de peregrinos celebran a la Virgen de Guadalupe en La Lomita de Culiacán

CULIACÁN._ En una jornada marcada por la devoción y el fervor guadalupano, cientos de peregrinos acudieron la noche del 11 de diciembre al templo de La Lomita, en Culiacán, para participar en la tradicional serenata a la Virgen de Guadalupe, a pocas horas de iniciar su día. Como cada año, el recinto ubicado en lo alto del corazón de la capital sinaloense recibió una gran concentración de familias, parejas y creyentes que se reunieron tanto dentro como en los alrededores del templo para ser parte de la conmemoración.









Desde antes de la medianoche, las escalinatas, explanadas y senderos del cerro ya lucían llenos de visitantes que buscaban un lugar para presenciar la celebración y admirar la vista nocturna de la ciudad. En los alrededores se colocaron juegos mecánicos infantiles, donde decenas de niñas y niños disfrutaban de los últimos recorridos entre risas y alegrías, mientras sus padres esperaban el inicio de la ceremonia. Dentro del complejo religioso, en el área de estacionamiento, se instaló una amplia zona de vendimia con diversos alimentos y bebidas para los asistentes. Las empinadas calles que conducen al templo también se llenaron de comerciantes que ofrecían productos religiosos, comida, fotografías y artículos alusivos a la festividad, generando un ambiente festivo previo a la celebración principal.







