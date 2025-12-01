$!Cierra con éxito campaña de vacunación ‘Sinaloa por la Niñez 2025’ en Culiacán

La iniciativa fue un esfuerzo conjunto llevado a cabo por el Ayuntamiento de Culiacán, en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Salud de Sinaloa.

Estas acciones tienen como como propósito reforzar la protección de niños, adolescentes y personas adultas, mismas que lograron una notable participación de familias que acudieron para completar sus esquemas de vacunación.

La campaña de vacunación “Sinaloa por la Niñez 2025” concluyó en Culiacán con una gran respuesta ciudadana que se realizó el viernes 28 y sábado 29 de noviembre de 2025.

Durante los dos días de la campaña, las brigadas de salud operaron ininterrumpidamente de 8:00 a 14:00 horas tomando como punto central la avenida Álvaro Obregón y calle Juárez, a un costado del Palacio Municipal.

Para asegurar el acceso a la población en diversas zonas, las acciones del sábado 29 se ampliaron con módulos adicionales que se ubicaron estratégicamente en el Polideportivo del Parque Culiacán 87 y en el sector Universitarios, específicamente junto al panteón La Lima.

La jornada de salud ofreció un amplio espectro de biológicos para todas las edades, con el fin de poner al día los esquemas de vacunación de la ciudadanía.

Entre las vacunas por grupo de edad se aplicaron hexavalente, neumocócica, triple viral, rotavirus y DPT, para niños de hasta 9 años; hepatitis B y toxoide tetánico para adolescentes y toxoide tetánico, neumocócica, Covid-19 e influenza para personas adultas.

La población general, a partir de seis meses de edad, pudo recibir las dosis de influenza y Covid-19, además, se especificó que la vacuna Pfizer contra Covid-19 se aplicó exclusivamente a personas mayores de 12 años.