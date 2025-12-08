Cierra con éxito la Jornada de Inclusión y Accesibilidad organizada por el Programa ADIUAS, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Con un alcance superior a las 4 mil personas, la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) cerró con éxito la Jornada de Inclusión y Accesibilidad, organizada por la Secretaría Académica a través del Programa de Atención a la Diversidad (ADIUAS), en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

La responsable del Programa ADIUAS, doctora Elba Sayoko Kitaoka Lizárraga, explicó que la actividad de clausura, desarrollada en la Unidad Regional Centro (URC) buscó fortalecer la convivencia entre estudiantes y personal que los acompaña en su formación a través de actividades interactivas y juegos.

“En este cierre viene la Unidad de Bienestar Universitario a cargo de la doctora Sofía Angulo de Madueña a cerrar esta jornada intensa de lado a lado de la Universidad”.

Destacó que la Jornada de Inclusión y Accesibilidad, se llevó a cabo del 01 al 05 de diciembre con la colaboración de las cuatro vicerrectorías y directores de las escuelas del nivel medio superior y superior que atienden a esta población estudiantil.

Detalló que, durante la semana se realizaron foros, conferencias, desfiles, pasarelas, ferias de inclusión y marchas, además de actividades que visibilizaron tanto las barreras que enfrentan las personas con discapacidad como los avances institucionales.

“El miércoles se hizo el evento de entrada de la universidad al Tratado de Marrakech, lo que nos posiciona como la primera universidad a nivel nacional con que en sus bibliotecas está consolidado el Tratado de Marrakech”.

Finalmente, reconoció el impulso institucional para consolidar políticas de accesibilidad y acompañamiento, destacando que, bajo la gestión del Rector, doctor Jesús Madueña Molina, la UAS ha logrado avances que durante mucho tiempo parecían imposibles y que hoy comienzan a hacerse realidad.