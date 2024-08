CULIACÁN._ El periodo de inscripción de aspirantes a ocupar la titularidad de la Fiscalía General del Estado cerró este jueves con 26 personas postuladas.

Del total de registros, 21 se dieron en el último día disponible para atender la convocatoria.

Entre los nombres figuran el Vicefiscal General, Dámaso Castro Saavedra; la Vicefiscal de la zona centro, Claudia Zulema Sánchez Kondo; y la Fiscal Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito, Claudia Patricia Fabela Galavís. Todos ellos colaboraron con Sara Bruna Quiñónez Estrada, ex Fiscal General, durante su gestión.

También aparecen en la lista Josué Javier Ontiveros Salas, ex abogado del ex Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, en procesos penales; y Adrián Galán Guerrero, quien ha defendido a ex colaboradores de Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres, acusados de pactar un contrato de 400 millones de pesos por luminarias, sin licitar, en perjuicio del Ayuntamiento de Mazatlán.