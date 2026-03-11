$!Cierra convocatoria para integrar equipo que diseñará el Plan Económico de Sinaloa rumbo a 2050: Codesin

El proceso contará con acompañamiento metodológico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el marco de la colaboración establecida con el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa para fortalecer la planeación estratégica basada en evidencia y en estándares internacionales de desarrollo sostenible.

De acuerdo con la información difundida, será el próximo 20 de marzo cuando se den a conocer los 10 perfiles que formarán parte de este equipo técnico, el cual tendrá la tarea de diseñar la hoja de ruta estratégica que buscará orientar el desarrollo económico del estado hacia una perspectiva de largo plazo.

La convocatoria para integrar el Equipo Técnico Multisectorial que elaborará el Plan Económico de Largo Plazo para Sinaloa con visión al 2050 cerró el pasado 10 de marzo y actualmente las postulaciones se encuentran en proceso de revisión por parte de un comité de selección.

Una vez que quede integrado el equipo técnico, iniciará una etapa de capacitación y análisis que incluirá diagnósticos, evaluaciones y consultas con distintos sectores productivos y sociales. Con base en estos trabajos se elaborará la propuesta técnica del Plan Económico de Largo Plazo, documento que se prevé presentar en septiembre.

Este ejercicio forma parte de la estrategia denominada Sinaloa 10+, impulsada por el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa, la cual busca construir una visión de desarrollo que permita posicionar al estado entre las diez economías más competitivas del país hacia el año 2050.

La estrategia se estructura en tres ejes principales: económico, seguridad y social, con el objetivo de impulsar un modelo de crecimiento que combine competitividad, sostenibilidad y bienestar para la población.

Durante la presentación de esta iniciativa, el presidente ejecutivo de Codesin, Héctor Ley Pineda, señaló que el proyecto busca convocar a distintos sectores de la sociedad para construir una visión compartida del desarrollo del estado.

El trabajo para la elaboración del plan inició formalmente el pasado 20 de febrero con la firma de un convenio de colaboración entre Codesin y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, acto que se llevó a cabo en el Congreso del Estado.

En ese evento, la representante residente del PNUD en México, Silvia Morimoto, subrayó que el desarrollo sostenible requiere cooperación entre sectores y una visión de largo plazo que permita impulsar crecimiento con inclusión y resiliencia.

Como parte del proceso, el 13 de marzo se definirá la integración del equipo técnico; el 20 de marzo se presentarán públicamente los perfiles seleccionados; de marzo a agosto se realizarán diagnósticos, consultas sectoriales y el desarrollo del documento; y finalmente en septiembre se dará a conocer el Plan Económico de Largo Plazo para Sinaloa.