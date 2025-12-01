Cierra Feria Ganadera 2025 con más de 125 mil visitantes en 11 días; Gobierno de Sinaloa reporta saldo blanco

La edición 2025 de la Feria Ganadera en Sinaloa concluyó con una afluencia total de 125 mil visitantes, de acuerdo con el informe presentado por Yeraldine Bonilla Valverde, Secretaria General de Gobierno.

Detalló que el evento mantuvo una afluencia constante y cerró sin incidentes, por el despliegue de cuerpos de seguridad estatal, municipal y federal.

Bonilla Valverde explicó que desde el primer día, el 20 de noviembre, se registró una asistencia de 3 mil 700 visitantes, mientras que el jueves 21 acudieron entre 5 mil y 5 mil 500 personas. Para el sábado 22, la feria recibió 13 mil 500 visitantes, y el domingo 23 la cifra aumentó a 17 mil 500.

La Secretaria agradeció la participación de las familias que acudieron a las actividades durante los once días del evento.

Asimismo, reconoció el trabajo de las corporaciones encargadas de mantener el orden y la seguridad dentro y fuera del recinto ferial.

Bonilla Valverde informó también que durante toda la jornada se logró mantener un saldo positivo.

Por su parte el Gobernador Rubén Rocha Moya externó su aprobación al respecto del resultado de la Feria Ganadera 2025.

“Yo me uno a la felicitación que hacemos a los organizadores, también a los directivos de la ganadera que estuvieron muy atentos, estuvieron trabajando, a los técnicos de la ganadera, es muy importante porque estamos tratando de sacar adelante retos que no los logramos tener, hay mucho ánimo en los ganaderos para que se genere una mayor actividad ganadera en nuestro estado y trabajamos por ejemplo en el tema del mejoramiento genético que es uno de los temas centrales en la ganadería”, señaló.

Cabe destacar que este 2025 la Feria Ganadera se realizó después de que en 2024 el Palenque Culiacán, evento que acompaña normalmente a la Feria, fue suspendido debido a la crisis de seguridad derivada de una pugna interna del crimen organizado, y en 2025 este espectáculo fue cancelado.

Este 2025 la Feria Ganadera funcionó por 11 días y se mantuvo con pase libre en los juegos mecánicos, a diferencia de años anteriores a la crisis de seguridad.

Sobre la derrama económica el Gobierno de Sinaloa no ha detallado cuánto recurso generó la Feria Ganadera.