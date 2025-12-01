Cierra Feria Ganadera 2025 con más de 125 mil visitantes en 11 días; Gobierno de Sinaloa reporta saldo blanco

La edición 2025 de la Feria Ganadera en Sinaloa concluyó con una afluencia total de 125 mil visitantes, de acuerdo con el informe presentado por Yeraldine Bonilla Valverde, Secretaria General de Gobierno.

Detalló que el evento mantuvo una afluencia constante y cerró sin incidentes, por el despliegue de cuerpos de seguridad estatal, municipal y federal.

Bonilla Valverde explicó que desde el primer día, el 20 de noviembre, se registró una asistencia de 3 mil 700 visitantes, mientras que el jueves 21 acudieron entre 5 mil y 5 mil 500 personas. Para el sábado 22, la feria recibió 13 mil 500 visitantes, y el domingo 23 la cifra aumentó a 17 mil 500.

“El lunes 24 de noviembre tuvimos 6 mil 400 y el martes 25 de noviembre 5 mil 200; el miércoles 26 de noviembre 6 mil 750; el jueves 27 de noviembre 5 mil 340; el viernes 28 de noviembre 30 mil; el sábado 29 de noviembre 16 mil y el domingo 30 de noviembre 16 mil 500 familias”, detalló.

La Secretaria agradeció la participación de las familias que acudieron a las actividades durante los once días del evento.

”Aquí quisiera agradecer y felicitar a todas las familias sinaloenses que los visitaron los 11 días de Feria ganadera que tuvimos”, expresó durante su presentación.

Asimismo, reconoció el trabajo de las corporaciones encargadas de mantener el orden y la seguridad dentro y fuera del recinto ferial.

“También felicitar a las fuerzas de seguridad pública que nos estuvieron resguardando, y cuidando a todos en los 11 días: la Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Municipal, Tránsito, Ejército y Marina que los estuvieron acompañando los 11 días”, señaló.

Bonilla Valverde informó también que durante toda la jornada se logró mantener un saldo positivo.

“Tuvimos saldo blanco los 11 días de fiestas en la Feria Ganadera”, afirmó.