$!Cierra la FIL Culiacán 2025 con más de 120 mil asistentes y anuncio de un comité ciudadano para su continuidad

La Feria Internacional del Libro 2025 de Culiacán cerró este domingo su tercera edición, luego de siete días de actividades que, según el Ayuntamiento, reunieron a alrededor de 126 mil visitantes. El encuentro literario inició el lunes 10 de noviembre, un año después de haber sido suspendido por la crisis de violencia que estalló en Sinaloa en 2024 derivado de una pugna del crimen organizado. Aunque esta edición fue más breve que la de 2023, la autoridad municipal afirmó que superó las expectativas de asistencia.







Hasta el corte del sábado se contabilizaban 106 mil personas, y para el cierre de este domingo estimaron un ingreso adicional de 20 mil visitantes, con lo que la afluencia total rondó los 126 mil asistentes. Este domingo, último día de actividades, el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil recorrió el pabellón de editoriales y convivió con lectores, familias y expositores. Durante el cierre, reiteró que la respuesta del público confirmó la permanencia del proyecto cultural y anunció la creación de un Comité de Organización que integrará a universidades y sectores públicos y privados, con el fin de asegurar la continuidad de la Feria más allá de los periodos de gobierno.







“¿Qué vamos a hacer ahora? Formar un Comité de Organización donde estén involucradas las universidades, la iniciativa pública, la iniciativa privada, para que esto tenga, a través de un órgano o un patronato, vida propia, y esto garantice la continuidad y la vigencia de la FIL”, adelantó. Como parte del acto de clausura, el Ayuntamiento informó que el presidente municipal recibió un reconocimiento de la Fundación Checo Pérez por el impulso a la FIL. El alcalde enmarcó esta distinción como un aliciente para fortalecer el proyecto, que describió como un espacio que la ciudadanía ha hecho suyo.



