$!Cierra la pastelería La Única; tenía más de 20 años en el Centro de Culiacán

La pastelería La Única anunció el cierre definitivo de una de sus sucursales en el Centro de Culiacán, que operaba desde hace más de 20 años, frente al Mercado de las Flores.

De acuerdo a un comunicado de la pastelería, en la ciudad aún continúa abierta su matriz, la cual cuenta con más de 70 años en funcionamiento.

Durante este enero de 2026, Óscar Sánchez Beltrán, presidente del organismo comercial, compartió que en el municipio han cerrado 138 establecimientos formales e informales, derivado a la crisis de inseguridad que azota a la entidad desde hace más de un año, según la Unión de Comerciantes de Culiacán.

“De acuerdo a un estudio de campo que estamos realizando la Unión de Comerciantes de Culiacán a través de nuestros agremiados, hemos detectado que ya cerraron 138 negocios en lo que va del mes de enero”, compartió Sánchez Beltrán.