$!Cierra la pastelería La Única; tenía más de 20 años en el Centro de Culiacán

La pastelería La Única anunció el cierre definitivo de una de sus sucursales en el Centro de Culiacán, que operaba desde hace más de 20 años, frente al Mercado de las Flores.
De acuerdo a un comunicado de la pastelería, en la ciudad aún continúa abierta su matriz, la cual cuenta con más de 70 años en funcionamiento.
Durante este enero de 2026, Óscar Sánchez Beltrán, presidente del organismo comercial, compartió que en el municipio han cerrado 138 establecimientos formales e informales, derivado a la crisis de inseguridad que azota a la entidad desde hace más de un año, según la Unión de Comerciantes de Culiacán.
“De acuerdo a un estudio de campo que estamos realizando la Unión de Comerciantes de Culiacán a través de nuestros agremiados, hemos detectado que ya cerraron 138 negocios en lo que va del mes de enero”, compartió Sánchez Beltrán.
Además, el líder comerciante advirtió que la estimación inicial de 150 cierres para este mes sería rebasada debido al fuerte impacto de la crisis económica derivada de la violencia.
Frente a este panorama , añadió, se le suma el cierre de dos sucursales de franquicias de accesorios para celulares, las cuales cerraron cuatro sucursales cada una recientemente, incluso el propio Sánchez Beltrán reveló haber tenido que cerrar dos de sus negocios ante las bajas ventas.
“Yo mismo, el presidente de la Unión de Comerciantes, cerré dos negocios también por las bajas ventas y visualizando un panorama no muy alentador”, señaló.
El dirigente lamentó que, aunque en diciembre hubo un aumento económico por las fiestas de fin de año, la realidad de la inseguridad ha vuelto a imponerse.
Desde que inició la ola de violencia, estiman que alrededor de 2 mil 300 negocios de diversos giros han bajado sus cortinas definitivamente en Culiacán.
Sánchez Beltrán hizo un llamado al Gobierno del Estado para realizar una cruzada estatal de unificación entre la iniciativa privada y las autoridades.
El objetivo, dijo, es trazar rutas claras de reactivación que rescaten a los pequeños comerciantes, quienes son los más afectados por la falta de circulante y la ausencia de programas gubernamentales efectivos para la modernización de sus cadenas productivas.
Por último, Sánchez Beltrán informó que la Unión tiene un programa de acompañamiento solidario para ayudar a los comerciantes a enfrentar el proceso de cerrar sus puertas, brindando asesoría en temas de deudas bancarias, rentas atrasadas y compromisos fiscales que quedan pendientes tras el cierre.