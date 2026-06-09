Cierra mayo como el mes con más denuncias por violación en Sinaloa en lo que va del 2026

Mayo cerró como el mes con más denuncias por violación registradas en Sinaloa durante 2026, acumulando 42 carpetas de investigación abiertas por este delito, de acuerdo con estadísticas de la Fiscalía General del Estado.

La cifra no solo representó el nivel mensual más alto en lo que va del año, sino que además se convirtió en el mes de mayo con más casos reportados en al menos los últimos 10 años.

De acuerdo con los registros de la FGE, entre enero y mayo se han iniciado 177 carpetas de investigación por violación en la entidad.

El comportamiento mensual muestra un incremento constante durante el presente año. En enero se registraron 27 denuncias, en febrero fueron 32, en marzo 38 y en abril se mantuvo la misma cifra, hasta llegar a los 42 casos reportados en mayo.

En comparación con años anteriores, ningún mes de mayo había alcanzado ese nivel. En 2025 se registraron 32 denuncias durante ese periodo, mientras que en 2022 y 2023 se contabilizaron 36 y 34 casos, respectivamente.

El acumulado de 177 denuncias en los primeros cinco meses de 2026 representa prácticamente la mitad de las 361 carpetas de investigación abiertas durante todo 2025.

Las cifras de los últimos años muestran que el delito se ha mantenido por encima de las 300 denuncias anuales en Sinaloa. En 2022 se reportaron 342 casos, en 2023 fueron 362, mientras que en 2024 y 2025 se contabilizaron 361 en cada uno.

En contraste, entre 2017 y 2020 los registros anuales oscilaron entre 145 y 210 denuncias, de acuerdo con las estadísticas históricas de la Fiscalía.

Los datos corresponden a carpetas de investigación iniciadas por la FGE y forman parte de la incidencia delictiva oficial que publica de manera periódica el organismo.