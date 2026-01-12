Cierran 45 comercios en Culiacán en lo que va de enero; estima UCC hasta 150 al cierre del mes

A días de haber iniciado enero, al menos 45 negocios han cerrado sus puertas en Culiacán como consecuencia de la violencia y la desaceleración económica, informó Óscar Sánchez, líder de la Unión de Comerciantes de Culiacán.

El dirigente comercial advirtió que la cifra podría aumentar a 150 antes de que concluya el mes.

“Estamos entrando al mes de enero y se están sumando al cierre de negocios durante esta ola de violencia que se ha generado en Culiacán 45 negocios más que han bajado cortinas”, apuntó.

“Estamos hablando que estamos haciendo una visualización de acuerdo a información de los mismos comerciantes que estaríamos nosotros teniendo alrededor de 100 locales más cerrados al terminar enero del 2026”.

Los giros más afectados, precisó, son los no esenciales, como tiendas de ropa, tecnología, jugueterías, accesorios y productos de belleza, así como comercios que manejan mercancía de alto costo, los cuales resienten con mayor fuerza la cuesta de enero, en combinación con la crisis económica y la ola de violencia que persiste en la capital sinaloense.

Señaló que los temores expresados al cierre de 2025 se están materializando, luego de que la actividad comercial volviera a resentirse tras una breve estabilización registrada en diciembre, periodo en el que algunos negocios lograron reabrir aprovechando el repunte estacional.

Recordó que durante 2025, la Unión de Comerciantes realizó un mapeo de campo que documentó el cierre de más de 2 mil 300 locales formales e informales en el municipio de Culiacán, principalmente en corredores comerciales, plazas comerciales y el Centro, como efecto directo de la crisis de violencia.

A esta cifra, agregó, se suma un número no cuantificado oficialmente de alrededor de 20 mil expresiones económicas, que operaban desde viviendas, plataformas digitales o de manera semiformal, y que dejaron de operar.

“Nosotros creemos que fueron alrededor de 20 mil expresiones económicas, 20 mil expresiones económicas entre las que mencionamos formales como las informales, aquellas que se revisaban desde el hogar”.

Adelantó que el organismo volverá a presentar al Ayuntamiento de Culiacán y al Gobierno del Estado dos proyectos que integran cerca de 100 propuestas para la reactivación económica, mismas que, dijo, ya fueron planteadas anteriormente, pero en su mayoría no fueron atendidas ni incluyeron la participación directa de la Unión de Comerciantes.