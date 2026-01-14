$!Cierran aeropuertos de Sinaloa 2025 con cifras negativas; Mazatlán registra la mayor caída

El segmento nacional en Mazatlán sufrió una disminución del 7.2 por ciento, mientras que el tráfico internacional bajó un 6.8 por ciento en el acumulado anual.

Durante los doce meses de 2025, la terminal aérea del puerto recibió a un millón 736 mil 208 pasajeros totales, cifra inferior al millón 800 pasajeros totales alcanzados el año anterior.

La situación en el Aeropuerto Internacional de Mazatlán fue más severa, al registrar la caída más pronunciada del estado con retroceso del 7.1 por ciento en su tráfico total.

De acuerdo con las cifras finales de Grupo Aeroportuario del Centro Norte, los aeropuertos de Culiacán y Mazatlán concluyeron el ejercicio con retrocesos anuales en el volumen de usuarios, en un año marcado por la apertura de nuevas rutas que no alcanzaron a compensar la pérdida de tráfico en otros sectores.

Pese a este escenario, diciembre fue un mes de intensa actividad promocional con el inicio de cuatro nuevas rutas hacia el puerto de Mazatlán, con las conexiones de TAR desde Aguascalientes y Torreón, así como el vuelo estacional de WestJet procedente de Regina.

El Aeropuerto Internacional de Culiacán movilizó un total de 2 millones 162 mil 362 pasajeros totales durante 2025, lo que representa una caída del 3.5 por ciento en comparación con los 2 millones 240 mil 034 registrados en 2024.

La mayor afectación se observó en el tráfico nacional, que concentró a 2 millones 120 mil 121 viajeros, un 3.4 por ciento menos que el año previo.

En cuanto al tráfico internacional, la terminal de la capital sinaloense cerró el año con 42 mil 241 pasajeros, una disminución acumulada del 5.5 por ciento sin embargo, el mes de diciembre ofreció un dato positivo para Culiacán, al registrar un incremento del 35.2 por ciento en pasajeros internacionales respecto al mismo mes de 2024.

Durante el año, se sumaron esfuerzos para mejorar la conectividad con rutas como Culiacán-La Paz de Transportes Aéreos Regionales en febrero y Culiacán-Mexicali de Volaris en marzo.

Aunque el aeropuerto de Los Mochis no forma parte del grupo OMA, la región norte de Sinaloa también tuvo mención en los reportes de conectividad de la zona, destacando el inicio de la ruta regular Chihuahua-Los Mochis por parte de Volaris en julio de 2025.

A nivel corporativo, OMA, que forma parte de la red global VINCI Airports, que es una empresa francesa que garantiza el desarrollo y operación de plataformas aeroportuarias reportó que las sedes sinaloenses se ubicaron en el grupo de aeropuertos con números rojos al cierre del año.