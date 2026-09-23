$!Cierran Avenida Benjamín Hill, en Culiacán, por obras de Japac

A partir de las 8:30 horas de este miércoles fue cerrada la circulación la Avenida Benjamín Hill, debido a trabajos que realizará Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán para sustituir 88 metros de colector sanitario de 24 pulgadas.

El cierre se realizará en el tramo comprendido entre la Calle Rodolfo T. Loaiza y la Constituyente Rafael Martínez Escobar, en el sentido de Barrancos hacia la Avenida Aztlán.

De acuerdo con Japac, los trabajos tendrán una duración de dos días y requieren el uso de maquinaria pesada para realizar la sustitución de la infraestructura sanitaria.