$!Cierran Avenida Benjamín Hill, en Culiacán, por obras de Japac

A partir de las 8:30 horas de este miércoles fue cerrada la circulación la Avenida Benjamín Hill, debido a trabajos que realizará Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán para sustituir 88 metros de colector sanitario de 24 pulgadas.
El cierre se realizará en el tramo comprendido entre la Calle Rodolfo T. Loaiza y la Constituyente Rafael Martínez Escobar, en el sentido de Barrancos hacia la Avenida Aztlán.
De acuerdo con Japac, los trabajos tendrán una duración de dos días y requieren el uso de maquinaria pesada para realizar la sustitución de la infraestructura sanitaria.
Indicó que la obra busca mejorar el funcionamiento de la red de alcantarillado sanitario en este sector de Culiacán.
Ante el cierre, la dependencia recomendó a los automovilistas tomar previsiones y utilizar rutas alternas para evitar afectaciones en sus traslados.
Personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal apoyará en la zona para facilitar la circulación y orientar a los conductores.
La paramunicipal pidió a los usuarios respetar las indicaciones del personal de Tránsito y la señalización instalada mientras se desarrollen los trabajos.