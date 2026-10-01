Cierran Avenida Federalismo por colapso del Emisor Rubí en Culiacán

La Avenida Federalismo permanecerá cerrada a la circulación vehicular por tiempo indefinido debido al colapso de un tramo del Emisor Rubí que aún está pendiente de sustituir, informó la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán.

El cierre comenzó este jueves 1 de octubre y aplica en ambos sentidos, en el tramo que va desde el acceso al deprimido de Federalismo, a la altura de Nicolás Bravo, hasta José Julián Chávez Castro, en la Colonia Recursos.

Japac señaló que la medida fue tomada de manera preventiva para evitar incidentes y salvaguardar la integridad de las personas que transitan por este punto.

El organismo indicó que el tramo del Emisor Rubí que colapsó todavía está pendiente de ser sustituido, por lo que la circulación permanecerá restringida mientras se realizan las acciones necesarias para atender la situación.

El cierre afectará uno de los corredores viales utilizados para conectar esa zona de la ciudad, por lo que Japac pidió a los automovilistas tomar previsiones y considerar rutas alternas.

También llamó a atender las indicaciones de los elementos de Tránsito Municipal que se encuentren en la zona mientras permanezca la restricción.