Cierran cajas en el Hospital Pediátrico de Sinaloa; atención médica continuará de manera gratuita: IMSS Bienestar

El delegado del IMSS Bienestar en Sinaloa, Julio Quintero Ledezma, informó que fueron instruidos a cerrar las cajas de cobro en el Hospital Pediátrico de Sinaloa, con el objetivo de garantizar la gratuidad en la atención médica y evitar que los pacientes realicen pagos por consultas o servicios.

Explicó que la medida responde a la directriz federal de que la población, particularmente la que no cuenta con seguridad social, no tenga que gastar de su bolsillo en servicios de salud.

“Lo que nuestra Presidenta quiere es que no gaste en salud la gente, sobre todo la más necesitada, que es la gente que no tiene ni IMSS ordinario ni ISSSTE. Parecía como si fuera un vicio o una mala práctica que todo se cobraba, o sea, todo, todo, todo”, señaló.

Quintero Ledezma indicó que anteriormente se realizaban cobros por distintos conceptos, incluso por la expedición de certificados médicos u otras constancias.

Inclusive veían la posibilidad de cómo cobrarle a la gente aún teniendo derecho a audiencia, como son los certificados médicos o algún otro tipo de constancias de salud, se les cobraba.

Subrayó que en ningún caso se negará la atención, especialmente en situaciones de urgencia.

“Aquí el detalle es sobre todo la urgencia, ¿no? La urgencia es la que no se tiene que negar absolutamente nada”, puntualizó.

Detalló que, en el caso de pacientes que cuenten con IMSS ordinario o Issste y que acudan al área de urgencias del Hospital Pediátrico, se les brindará atención inmediata.

“¿Qué se va a hacer con un paciente que tenga IMSS, que tenga Issste, que llegue a urgencias? Atenderlo, estabilizarlo y si tiene que durar algunos días de estancia en el hospital, pues derivarlo una vez que ya esté bien estable el paciente y se pueda trasladar a la unidad que le corresponda”, explicó.

Señaló que, a diferencia del IMSS ordinario, que opera con cuotas obrero-patronales, el IMSS Bienestar funciona con recursos federales.

“Nosotros afortunadamente es un recurso que nos viene de la Federación, prácticamente son de los impuestos del pueblo y es recurso para el pueblo, no se le niega la atención a nadie”, sostuvo.

Quintero Ledezma informó que sostuvo una reunión con autoridades del IMSS ordinario e ISSSTE para establecer mecanismos de coordinación.

“Lo que vamos a hacer es un acuerdo interno para que todo continúe igual. Lo que se necesite subrogar, se va a seguir subrogando”, indicó.

Precisó que ya se trabaja en un convenio interinstitucional entre las tres instituciones de salud, aunque aún no se concluye.

Mientras tanto, aseguró que continúa vigente un convenio estatal previo celebrado con la Secretaría de Salud.

En cuanto a los pacientes que ya cuentan con citas programadas o cirugías agendadas en el Hospital Pediátrico, el delegado afirmó que serán atendidos conforme a lo previsto.

“Todo aquel, es más, incluso hasta que si está programada una cirugía se va a continuar con su programación, sin ningún problema”, aseguró.

Explicó que, en casos donde un paciente tenga tratamiento en curso, por ejemplo odontológico, se continuará con la atención y posteriormente se le orientará para que dé seguimiento en su institución de adscripción.

En caso de que enfrenten demoras para obtener cita, el hospital podrá coordinarse con la otra institución para resolver la atención mediante mecanismos administrativos.