Cierran circulación en caseta Puente Sinaloa en Guasave por paro nacional del campo

Agricultores de la región realizaron este lunes el cierre de la caseta de cobro del Puente Sinaloa, sobre la autopista Benito Juárez, en el municipio de Guasave, como parte del paro nacional convocado por organizaciones del sector primario para exigir atención del Gobierno Federal a las problemáticas que enfrenta el campo mexicano.

La movilización inició puntualmente a las 9:35 horas, momento en el que los productores bloquearon el paso vehicular en los carriles principales de la caseta.

De acuerdo con los organizadores, la medida forma parte de una jornada coordinada a nivel nacional con la que buscan visibilizar la falta de apoyos, los altos costos de producción y la ausencia de mecanismos de comercialización que garanticen precios justos para sus cosechas.

Señalaron que la situación que atraviesan los productores se ha vuelto insostenible, por lo que optaron por sumarse a las protestas simultáneas desarrolladas en distintos estados del País.

Antes del cierre, representantes de los agricultores sostuvieron un acuerdo con elementos de la Guardia Nacional para garantizar que personas con emergencias puedan transitar sin obstáculos por la zona. Como parte de este compromiso, se habilitó un carril exclusivo para unidades médicas, vehículos con situaciones urgentes y cualquier caso que amerite paso inmediato.

En el lugar se observó la colocación de tractores y vehículos de los propios productores, así como mantas y carteles con mensajes dirigidos a las autoridades federales.

Los manifestantes indicaron que el bloqueo se mantendrá de manera indefinida durante la jornada, a la espera de que exista alguna respuesta oficial o acercamiento con funcionarios del sector agrícola.

Pese al cierre parcial, la circulación se ha mantenido controlada y sin incidentes mayores, aunque se registra tránsito lento en ambos sentidos de la vía. Transportistas y automovilistas han tenido que recurrir a rutas alternas, mientras que la Guardia Nacional mantiene presencia en el sitio para supervisar la seguridad vial.