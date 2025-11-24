$!Cierran circulación en casetas del centro y norte de Sinaloa; en Las Brisas sí hay paso libre

La mañana de este lunes, agricultores que participan en el paro nacional por el campo cerraron la circulación en las casetas del centro y norte de Sinaloa, pero dejaron libre la circulación en la caseta de Las Brisas, situada en la comunidad de Alhuey.

En la caseta de Las Brisas no se ha registrado presencia de manifestantes.

El tránsito se mantiene abierto en su totalidad y la operación de cobro continúa funcionando de manera habitual.