$!Cierran circulación en casetas del centro y norte de Sinaloa; en Las Brisas sí hay paso libre

La mañana de este lunes, agricultores que participan en el paro nacional por el campo cerraron la circulación en las casetas del centro y norte de Sinaloa, pero dejaron libre la circulación en la caseta de Las Brisas, situada en la comunidad de Alhuey.
En la caseta de Las Brisas no se ha registrado presencia de manifestantes.
El tránsito se mantiene abierto en su totalidad y la operación de cobro continúa funcionando de manera habitual.
Personal de la caseta de cobro en la zona confirman que no hay alteraciones ni demoras asociadas al movimiento agrícola.
Los productores mantienen la protesta como parte de una jornada nacional en demanda de mejores condiciones para el sector, pero han distribuido sus concentraciones en distintos puntos del estado sin bloquear todas las vías simultáneamente.
Hasta el momento, las autoridades no han reportado incidentes derivados del cierre de las casetas en el Estado.
Se prevé que las acciones continúen a lo largo del día, o días consecuentes, dependiendo de los acuerdos que alcancen con instancias federales.