$!Cierran de forma preventiva Las Riberas y el Parque Acuático por aumento en el nivel del río

El Ayuntamiento de Culiacán informó que el Parque Las Riberas y el Parque Acuático permanecerán cerrados de manera temporal debido al incremento en el nivel del agua provocado por las lluvias registradas en las últimas horas. La medida, señaló la administración municipal, busca proteger la integridad de las familias que acuden a estos espacios recreativos, mientras la Coordinación Municipal de Protección Civil mantiene un monitoreo permanente de las condiciones del río.









El administrador del Parque Las Riberas, Eduardo Zatarain, explicó que el cierre se determinó con base en las condiciones actuales del cauce y en coordinación con Protección Civil. “Por el momento el Parque Acuático y el Parque de las Riberas permanecerán cerrados debido al incremento del nivel del agua ocasionado por las lluvias registradas. Nos mantenemos en constante comunicación con Protección Civil para darle seguimiento a la situación y garantizar la seguridad de todas y todos”, expresó. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a respetar los cierres preventivos, evitar ingresar a las zonas restringidas y mantenerse atenta a la información que se difunda a través de los canales oficiales del Ayuntamiento, donde se informará cuándo podrán reabrirse ambos parques.







