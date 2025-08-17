Cierran Parque Acuático por aumento de nivel de ríos en Culiacán

CULIACÁN._ La Coordinación Municipal de Protección Civil informó que el Parque Acuático permanecerá cerrado al público como medida preventiva ante el aumento del nivel de los ríos Tamazula y Humaya, tras las lluvias registradas la madrugada de este domingo.

Indicaron que el cierre busca reducir riesgos para las familias que suelen acudir al espacio recreativo.

La paramunicipal indicó que el personal de Protección Civil mantendrá vigilancia en la zona y continuará evaluando las condiciones para reabrir el parque de manera segura.