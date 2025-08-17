Culiacán
|
Lluvias

Cierran Parque Acuático por aumento de nivel de ríos en Culiacán

Por seguridad, el Parque Acuático de Culiacán no abrirá al público ante el nivel de los ríos Humaya y Tamazula
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
17/08/2025 14:35
17/08/2025 14:35

CULIACÁN._ La Coordinación Municipal de Protección Civil informó que el Parque Acuático permanecerá cerrado al público como medida preventiva ante el aumento del nivel de los ríos Tamazula y Humaya, tras las lluvias registradas la madrugada de este domingo.

Indicaron que el cierre busca reducir riesgos para las familias que suelen acudir al espacio recreativo.

La paramunicipal indicó que el personal de Protección Civil mantendrá vigilancia en la zona y continuará evaluando las condiciones para reabrir el parque de manera segura.

#Lluvias
#Parque Acuático
#Cierre
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube