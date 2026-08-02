$!Cierran temporalmente el Parque Las Riberas y el Parque Acuático por aumento en el nivel del río

El Ayuntamiento de Culiacán informó el cierre temporal del Parque Las Riberas y el Parque Acuático como medida preventiva para proteger a la población, luego del incremento en el nivel del agua ocasionado por las lluvias registradas en las últimas horas.

La autoridad municipal exhortó a la ciudadanía a respetar las restricciones de acceso y evitar ingresar a las áreas cercanas al río mientras persistan las condiciones de riesgo.

El Parque Acuático, inaugurado en 2019 como parte del proyecto de integración del sistema de parques del Tres Ríos, fue diseñado precisamente para soportar inundaciones durante la temporada de lluvias, al ubicarse en la confluencia de los ríos Humaya y Tamazula, donde nace el río Culiacán.