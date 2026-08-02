$!Cierran temporalmente el Parque Las Riberas y el Parque Acuático por aumento en el nivel del río

El Ayuntamiento de Culiacán informó el cierre temporal del Parque Las Riberas y el Parque Acuático como medida preventiva para proteger a la población, luego del incremento en el nivel del agua ocasionado por las lluvias registradas en las últimas horas.
La autoridad municipal exhortó a la ciudadanía a respetar las restricciones de acceso y evitar ingresar a las áreas cercanas al río mientras persistan las condiciones de riesgo.
El Parque Acuático, inaugurado en 2019 como parte del proyecto de integración del sistema de parques del Tres Ríos, fue diseñado precisamente para soportar inundaciones durante la temporada de lluvias, al ubicarse en la confluencia de los ríos Humaya y Tamazula, donde nace el río Culiacán.
Este espacio, situado al pie del Puente Negro y conectado con la Isla Orabá, la asta bandera y el Parque Las Riberas, fue concebido para aprovechar el entorno natural y ofrecer áreas de recreación familiar.
Entre sus principales atractivos cuenta con una cancha de voleibol de playa, tirolesa, cine al aire libre, columpios suspendidos, juegos infantiles, un área de juegos incluyentes para personas con discapacidad y un skate park, que desde su apertura se ha consolidado como punto de reunión para practicantes de patineta, patines y scooters.
Debido a su carácter inundable, el parque dispone de infraestructura adaptada para este tipo de fenómenos, como bombas extractoras instaladas por encima del nivel de inundación, columpios suspendidos de los puentes y estructuras elevadas sobre bases de concreto para minimizar las afectaciones cuando aumenta el caudal de los ríos.
El Ayuntamiento indicó que la reapertura de ambos parques dependerá de que disminuyan los niveles del agua y de que las condiciones sean seguras para visitantes y trabajadores. Mientras tanto, pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar acercarse a las márgenes del río.