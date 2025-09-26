Culiacán
|
Contingencia

Cierran vialidades en Culiacán por acumulación de agua tras fuertes lluvias

La SSPy TM mantiene cierres temporales en al menos cuatro puntos de la ciudad
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
26/09/2025 13:43
26/09/2025 13:43

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal anunció cierres viales temporales preventivos en distintos puntos de la ciudad por la acumulación de agua derivado de las intensas lluvias registradas esta tarde en Culiacán.

Los puntos bloqueados momentáneamente a la circulación son: Zapata e Independencia (hasta Home Depot) en ambos sentidos; avenida Fray Marco de Niza y Zapata en sentido sur; bulevar Xicoténcatl y bulevar Doctor Mora; así como avenida Independencia al sur.

  • $!Cierran vialidades en Culiacán por acumulación de agua tras fuertes lluvias
  • $!Cierran vialidades en Culiacán por acumulación de agua tras fuertes lluvias

En contraste, informó que los pasos deprimidos de Pedro Infante, Federalismo, Ley Valle, salida norte de la José Limón, Lola Beltrán y Arjona permanecen sin encharcamientos y con circulación fluida.

La institución indicó que Policías de Vialidad se encuentran en las zonas afectadas para orientar a los conductores.

  • $!Cierran vialidades en Culiacán por acumulación de agua tras fuertes lluvias
  • $!Cierran vialidades en Culiacán por acumulación de agua tras fuertes lluvias
  • $!Cierran vialidades en Culiacán por acumulación de agua tras fuertes lluvias

La autoridad exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones, evitar riesgos y mantenerse atenta a las indicaciones oficiales.

#Culiacán
#Lluvias
#Vialidades
#Cierre de vialidades
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube