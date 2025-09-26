$!Cierran vialidades en Culiacán por acumulación de agua tras fuertes lluvias

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal anunció cierres viales temporales preventivos en distintos puntos de la ciudad por la acumulación de agua derivado de las intensas lluvias registradas esta tarde en Culiacán.

Los puntos bloqueados momentáneamente a la circulación son: Zapata e Independencia (hasta Home Depot) en ambos sentidos; avenida Fray Marco de Niza y Zapata en sentido sur; bulevar Xicoténcatl y bulevar Doctor Mora; así como avenida Independencia al sur.