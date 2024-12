Cierre de empresas y pérdida de empleos en medio de crisis de violencia alejan a jóvenes y familias de Sinaloa: Economista

CULIACÁN._ El cierre de empresas en medio de la crisis de violencia, va generando una situación que va a abonar ya al rezago que tiene Sinaloa, que empeora las posibilidades de los jóvenes y de familias de permanecer en la entidad apuntó Cristina Ibarra, presidenta del colegio de Economistas de Sinaloa.

La académica de la Universidad Autónoma de Sinaloa señaló que el estado mantiene indicadores preocupantes como un PIB per cápita que apenas representa una fracción del de la Ciudad de México, muy por debajo de la media nacional.

Destacó que ante la falta de oportunidades laborales, familias y jóvenes ya no a no consideran al estado como un lugar viable para construir su futuro.

“Hay muchas familias que ya se fueron y muchos jóvenes, yo soy profesora universitaria, pues ven a Sinaloa como una posibilidad que está fuera totalmente de sus pensamientos, entonces digamos que la crisis nos lleva simplemente a permanecer como estamos, en un fondo de tabla de registro de salarios, como estamos con un PIB per cápita que está muy por detrás de la media nacional, que apenas representa el 30 por ciento, por ejemplo del PIB de la Ciudad de México”, indicó.

De acuerdo a las declaraciones de la Coparmex Sinaloa, derivado de la ola de violencia, tanto solo en Culiacán han cerrado 76 negocios formales y algunos otros negocios de diversos giros, han reducido sus horarios de atención y operación.

Cristina Ibarra aseveró que las condiciones de violencia agravan el rezago al limitar el empleo formal y consigo reduce la calidad de vida, siendo este terreno fértil para las actividades criminales, que perpetúan la inseguridad.

“Vemos a un Sinaloa que está sumido en una situación que además todo eso abona a un rezago que fomenta las actividades criminales sobre todo en las zonas que se sienten menoscabadas, que se sienten olvidadas, entonces nos lleva hasta una espiral hacia abajo, ¿hasta dónde va? Hasta donde llegue y difícilmente se habla de una quiebra total de la economía pero sí se habla de una situación en la que no mejora, no mejoraría y no va a mejorar”, puntualizó.