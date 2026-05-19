$!Cifra de feminicidios en Sinaloa alcanza nivel histórico en 2026

Sinaloa registra en 2026 el periodo más violento para las mujeres desde que la Fiscalía General del Estado comenzó a documentar los feminicidios hace más de una década, pues entre enero y abril se contabilizaron 28 casos, superando cualquier cifra histórica para un primer cuatrimestre.
Las cifras colocan a este año como el más violento en materia de feminicidios para un primer cuatrimestre desde que la Fiscalía comenzó su registro histórico en 2012.
Culiacán concentra la mayoría de los casos, con 28 asesinatos de mujeres en los primeros cuatro meses del año.
El resto se distribuye en Guasave con dos casos, y Navolato, Escuinapa y Mazatlán con uno cada uno.
Según el informe de mujeres ofendidas de la Fiscalía, el arma de fuego continúa siendo el principal medio utilizado en estos crímenes, con 28 casos registrados.
Además, una víctima murió por arma blanca y cuatro más por contusiones.
En cuanto a los feminicidios reconocidos oficialmente por la autoridad, Culiacán también encabeza la lista con 24 casos, seguido de Guasave con dos, mientras que Mazatlán y Navolato registran uno cada uno.
El mes más violento fue abril, cuando se reportaron 12 feminicidios. En enero se contabilizaron nueve, en febrero cinco y en marzo dos.
De acuerdo con el registro histórico de la FGE, los 28 feminicidios registrados hasta abril representan la cifra más alta para ese periodo en los últimos 14 años.
En 2017, que anteriormente tenía el mayor registro, se habían contabilizado 25 feminicidios en el primer cuatrimestre. En 2025 fueron 13; en 2024, seis; y en 2023, nueve.
La violencia no se ha detenido en mayo. Hasta el día 19 se contabilizan ya nueve mujeres asesinadas en Sinaloa.
Entre los casos más recientes se encuentra el ataque armado ocurrido la noche de este lunes 18 de mayo en un abarrote de la Colonia Emiliano Zapata, en Culiacán, donde dos mujeres fueron asesinadas y tres personas más resultaron heridas.
Las víctimas mortales fueron identificadas como Claudia “N”, propietaria del negocio, y Guadalupe “N”.
De acuerdo con los reportes, un grupo armado llegó al establecimiento y disparó directamente contra las personas que se encontraban reunidas en el lugar.
Tras la agresión, elementos del Ejército Mexicano acudieron como primeros respondientes, mientras paramédicos de Cruz Roja trasladaron a los lesionados a hospitales de la ciudad.
El doble homicidio se suma a una serie de asesinatos de mujeres registrados durante mayo en distintos puntos de Sinaloa, en medio de un contexto de violencia derivado de una pugna interna del Cártel de Sinaloa que inició el pasado mes de septiembre de 2024.