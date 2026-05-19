$!Cifra de feminicidios en Sinaloa alcanza nivel histórico en 2026

Sinaloa registra en 2026 el periodo más violento para las mujeres desde que la Fiscalía General del Estado comenzó a documentar los feminicidios hace más de una década, pues entre enero y abril se contabilizaron 28 casos, superando cualquier cifra histórica para un primer cuatrimestre.

Las cifras colocan a este año como el más violento en materia de feminicidios para un primer cuatrimestre desde que la Fiscalía comenzó su registro histórico en 2012.

Culiacán concentra la mayoría de los casos, con 28 asesinatos de mujeres en los primeros cuatro meses del año.

El resto se distribuye en Guasave con dos casos, y Navolato, Escuinapa y Mazatlán con uno cada uno.

Según el informe de mujeres ofendidas de la Fiscalía, el arma de fuego continúa siendo el principal medio utilizado en estos crímenes, con 28 casos registrados.