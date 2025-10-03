Cifra real de desplazados por violencia en Sinaloa podría superar registros oficiales, advierte la CEDH

Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, advirtió que el número real de personas desplazadas por la crisis de seguridad en Sinaloa podría ser mucho mayor que las cifras oficiales.

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, en el último año se han registrado mil 763 familias desplazadas en el Estado, principalmente en la sindicatura de Tepuche, en Culiacán. Sin embargo, Loza Ocha señaló que la cifra negra podría superar este registro.

“Yo creo que son más (desplazados), pero es lo que tiene registrado Sebides, efectivamente. Pero yo creo que la cifra negra es más grande”, apuntó.

Señaló que desde que comenzó este fenómeno en Sinaloa en el año 2009 calculó aproximadamente 29 mil personas desplazadas.

Expuso que no se han considerado las manifestaciones recientes en comunidades rurales de municipios como Rosario, donde habitantes realizaron un plantón para exigir seguridad y permitir el ingreso de proveedores de alimentos.

Asimismo, señaló que habitantes de comunidades rurales de Culiacán también les han solicitado apoyo en ese sentido.

“Algunas gentes de aquí de Caminaguato, de Agua Caliente y aquellos también que nos pidieron la presencia”, indicó.

La Sebides informó que, en el último año, mil 763 familias han tenido que abandonar sus comunidades en Sinaloa debido a la violencia.

La Secretaria María Inés Pérez Corral precisó que Culiacán concentra 652 de estas familias, principalmente de la sindicatura de Tepuche, mientras que Badiraguato registra 206 casos.

Pérez Corral aseguró que todas las familias han recibido atención mediante programas de apoyo, que incluyen entrega de insumos básicos, reubicación escolar y seguimiento médico, además de coordinación con autoridades locales y de seguridad pública.

Hasta ahora el histórico de personas desplazadas atendidas en el estado asciende a 3 mil 309, según la funcionaria, quien además destacó que el registro permite identificar necesidades y brindar apoyo integral a las familias afectadas.