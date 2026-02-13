Cinco de los 10 mineros de Concordia aún están desaparecidos

Pese al hallazgo de más de 14 cuerpos en seis fosas en la comunidad de El Verde, en Concordia, no ha habido más identificaciones, por lo que cinco de los 10 mineros desaparecidos, permanecen sin localizar.

El 6 de febrero la Fiscalía General de la República confirmó el hallazgo de restos humanos en un predio de El Verde, donde encontraron 10 cuerpos, de los cuales cinco fueron identificados por medio de pruebas de ADN y datos de las fichas de búsqueda.

Hasta el momento, los cinco cuerpos identificados corresponden a José Ángel Hernández, Ignacio Salazar, José Manuel Castañeda, Jesús Antonio de la O Valdez y José Jiménez, según reportes de las autoridades.

A 13 días de la búsqueda por parte de fuerzas federales, las fichas de búsqueda de Saúl Ochoa, Francisco Esparza, Javier Valdez, Javier Vargas y Miguel Tapia, quienes serían los otros cinco mineros, aún se encuentran activas.

El pasado 23 de enero, un grupo de civiles armados privó de la libertad a 10 trabajadores mineros de Concordia; dicha mina pertenece a la empresa canadiense Vizsla Silver Corp.

De este hecho, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que fueron confundidos con un grupo antagónico del crimen organizado, sin embargo, en días recientes, las autoridades aseguraron el campamento donde vivían los mineros en la cabecera municipal de Concordia.