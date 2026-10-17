Cinco morenistas levantan la mano por la Alcaldía de Culiacán

CULIACÁN._ Legisladores en funciones o con licencia y ex funcionarios hicieron público su registro en la contienda para encabezar la coordinación municipal de Morena en Culiacán, con la intención de convertirse en eventual candidato o candidata a la Alcaldía en 2027.

El registro a la denominada Coordinación Municipal de los Comités de la Defensa de la Transformación y la Soberanía comenzó el 8 de octubre y concluye este domingo 18.

Entre quienes hicieron público su registro están María Teresa Guerra Ochoa, Serapio Vargas Ramírez, Jesús Ibarra Ramos, Merary Villegas y Alonso Ramírez Reyes.

María Teresa Guerra Ochoa, Diputada local con licencia y ex Secretaria de las Mujeres de Sinaloa, anunció su registro el 9 de octubre. Al anunciar su participación, dijo ser una mujer de retos y planteó la recuperación de la seguridad y la paz social en Culiacán.

También participó en el proceso interno de Morena por la coordinación estatal en Sinaloa, sin embargo, ese cargo lo obtuvo la Senadora con licencia, Imelda Castro Castro.

Por su parte, Serapio Vargas Ramírez, Diputado local y presidente de la Comisión de Agua y Recursos Hidráulicos del Congreso del Estado, anunció su registro el 8 de octubre. Entre sus planteamientos dijo que impulsaría “una regeneración de fondo” para la capital sinaloense.

Merary Villegas Sánchez, Diputada federal y ex presidenta estatal de Morena en Sinaloa, confirmó el 16 de octubre su registro.

Defendió las encuestas como método de selección y afirmó que respaldará a quien resulte elegido para la coordinación. Asimismo, dijo que de ganar se sumaría al proyecto de Castro Castro, a quien apoyó durante el proceso para alcanzar la coordinación estatal de Morena en Sinaloa.

“Quiero sumarle al proyecto de la Senadora Imelda Castro desde Culiacán”, expresó.

Alonso Ramírez Reyes, ex director del Instituto Municipal de Cultura y del Instituto Municipal de la Juventud de Culiacán, anunció su registro este viernes.

Afirmó que su aspiración se limita a la coordinación municipal y que no buscará otra candidatura si no resulta seleccionado.

Jesús Ibarra Ramos, Diputado federal con licencia, hizo público su registro este sábado.

Durante rueda de prensa pidió piso parejo y transparencia y aseguró que las mediciones con las que cuenta le favorecen.

“Lo único que pedimos es que sea piso parejo, que haya transparencia en el proceso, porque Culiacán porque Culiacán y la gente así lo desean y así lo queremos”, expresó.

Será la Comisión Nacional de Elecciones de Morena quien revisará las solicitudes y determinará qué perfiles cumplen los requisitos.

La convocatoria contempla encuestas y estudios de opinión para seleccionar a las personas coordinadoras. El partido estableció como fecha límite el 31 de diciembre de 2026 para publicar sus determinaciones.