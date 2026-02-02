Circula fotografía de supuesto campamento militar en Culiacán; no hay registro que confirme su ubicación

Una fotografía que muestra un presunto campamento militar instalado al interior de una bodega, donde se observa a soldados durmiendo en el piso y en aparente hacinamiento, comenzó a circular en redes sociales el pasado 31 de enero.

La imagen es presentada en plataformas digitales como una supuesta evidencia de las condiciones en las que descansan elementos del Ejército Mexicano desplegados en Culiacán, de acuerdo con el discurso que acompaña su difusión.

El archivo se atribuye a fechas recientes y fue publicado por primera vez en Facebook por la fanpage Reyes de Culiacán, la cual se identifica como un espacio de creación de contenido digital enfocado en noticias y entretenimiento.

En su mayoría, dicha página comparte publicaciones relacionadas con la crisis de seguridad que enfrenta Sinaloa desde 2024, derivada de una pugna entre grupos del crimen organizado, situación que ha generado un incremento en la presencia de fuerzas federales en la entidad.

La publicación original incluye un mensaje que cuestiona el uso del presupuesto asignado a la Secretaría de la Defensa Nacional y califica como inhumanas las condiciones que se observan en la imagen, en contraste con el estilo de vida que atribuye a los altos mandos militares.

Desde su publicación inicial, la fotografía ha sido replicada por cuentas de menor alcance en Facebook y X (antes Twitter), amplificando su circulación.

Como parte de la verificación, se realizó un análisis del archivo mediante la herramienta Hive Moderation, la cual indica que la imagen no fue generada con inteligencia artificial.

Asimismo, una búsqueda inversa en la web no arrojó registros previos de la fotografía, por lo que no existen indicios de que se trate de una imagen reutilizada o tomada de otro contexto.

No obstante, hasta el momento no ha sido posible confirmar la ubicación exacta donde fue captada la fotografía ni las condiciones reales del supuesto campamento, información que únicamente podría ser corroborada por autoridades militares.