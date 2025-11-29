$!Circula imagen falsa sobre daños en la Preparatoria Hermanos Flores Magón tras protestas en la UAS

Una fotografía que muestra la fachada de la Preparatoria Hermanos Flores Magón, de Culiacán, con supuestos daños, grafitis y restos de incendio, es falsa y fue generada mediante inteligencia artificial, de acuerdo con una verificación realizada por este medio. Esta imagen apareció en el espacio de comentarios en TikTok de Noroeste el pasado 3 de noviembre, en respuesta a una publicación de este medio de comunicación sobre manifestaciones estudiantiles. La imagen fue verificada el lunes 24 de noviembre con el software Undetectable IA, que señala que fue manipulada para aparentar un daño importante a la fachada de la preparatoria.

La imagen difundida en TikTok muestra el edificio con cristales rotos, pintas en las paredes y una reja derribada, dando la apariencia de que la unidad académica había sido vandalizada o atacada. Sin embargo, al contrastar con una fotografía tomada este mismo lunes en el sitio, se confirmó que el inmueble no presenta ningún tipo de afectación. En la imagen real, la fachada se encuentra en buen estado: sin grafitis, sin daños estructurales y con la reja de acceso instalada de forma normal. Tampoco hay escombros ni señales de incendio en el área. Además, no se registran informes en la institución educativa ni en medios de comunicación locales de daños al edificio.