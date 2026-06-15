$!Circulación ciclónica y canal de baja presión generan lluvias fuertes en Sinaloa

Sinaloa amaneció este lunes 15 de junio bajo un cielo mayormente nublado y la amenaza latente de precipitaciones en gran parte de su territorio por una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera, en interacción con un canal de baja presión, son los responsables de las condiciones climáticas actuales que imperan en la entidad.

Aunque la nubosidad es generalizada, los municipios de Choix, Angostura, Badiraguato y Concordia pronostican lluvias fuertes con acumulados de entre 25 a 50 milímetros.

En Ahome, Juan José Ríos, El Fuerte, Guasave, Sinaloa municipio, Salvador Alvarado, Mocorito, Cosalá, San Ignacio y Rosario se esperan lluvias moderadas de cinco a 25 milímetros.

Para Culiacán, Navolato, Eldorado, Elota, Mazatlán y Escuinapa, el panorama para hoy lunes es de un cielo nublado con probabilidad de lluvias ligeras de 0.1 a 5 milímetros y se estima que la mayor probabilidad de precipitaciones se concentre antes del mediodía, ya que después de esa hora la tendencia es a la disminución en las zonas llanas, persistiendo únicamente en las regiones montañosas del Estado.

Las rachas de viento alcanzarán velocidades de entre 30 a 50 kilómetros por hora, así como temperaturas máximas de 32 a 36 grados.

Para quienes se encuentran en las zonas costeras, las autoridades meteorológicas han emitido una advertencia por condiciones de mar de fondo, lo que generará un oleaje elevado con alturas que podrían oscilar entre los 1.5 y 2.5 metros.



Pronóstico extendido para Culiacán