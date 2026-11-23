Publicaciones difundidas en redes sociales comenzaron a posicionar al Diputado local Manuel de Jesús Guerrero Verdugo como el perfil definido para encabezar la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Mazatlán, lo que lo colocaría en la antesala de la candidatura por la Presidencia Municipal del puerto.

Ante la circulación de estas versiones, Morena Sinaloa emitió un comunicado este lunes 23 de noviembre en el que desmintió los supuestos resultados y aclaró que no existe información oficial sobre las definiciones de las coordinaciones municipales.

“Ante la circulación de diversas publicaciones y notas periodísticas que difunden supuestos resultados sobre las definiciones de las Coordinaciones Municipales de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sinaloa, Morena Sinaloa informa que dicha información es falsa y carece de carácter oficial”, señala el documento identificado como Comunicado 093/2026.

El partido también hizo un llamado a su militancia, simpatizantes y ciudadanía en general a no reproducir las versiones que circulan sin que exista una confirmación institucional.

“Hacemos un llamado a la militancia, simpatizantes y ciudadanía en general a no difundir información no verificada y a mantenerse atentos a los canales institucionales de comunicación de nuestro movimiento”, expuso.

En el posicionamiento, Morena precisó que la Comisión Nacional de Elecciones es la instancia facultada para comunicar las determinaciones del proceso interno, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la convocatoria correspondiente.

“Es importante precisar que es la Comisión Nacional de Elecciones, a través de los procedimientos y mecanismos establecidos en la convocatoria correspondiente, la instancia facultada para dar a conocer las determinaciones oficiales”, indicó.

Asimismo, aseguró que cualquier información relacionada con los resultados será difundida oportunamente por los canales oficiales del partido y reiteró su compromiso con la transparencia, la legalidad y el respeto a sus procesos internos.



¿Quién es Manuel de Jesús Guerrero Verdugo?

Manuel de Jesús Guerrero Verdugo es Diputado local de Morena en el Congreso del Estado de Sinaloa. También ha ocupado responsabilidades en la dirigencia estatal del partido, donde fue delegado con funciones de presidente del Comité Ejecutivo Estatal entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, y posteriormente secretario general a partir del 7 de septiembre de ese mismo año.

De acuerdo con su perfil curricular publicado por el Congreso de Sinaloa, cuenta con formación en Educación Media con especialidad en Ciencias Sociales, una licenciatura en Ciencias de la Educación y una maestría en Pedagogía. También registra estudios de doctorado en Ciencias de la Educación.

Su trayectoria política incluye la coordinación de campañas de Rubén Rocha Moya. En 1988 participó como coordinador en la región sur durante la campaña de Rocha Moya a la Gubernatura por el PRD, y en 2018 coordinó su campaña al Senado por Morena en esa misma región.

En septiembre pasado, Guerrero Verdugo hizo pública su intención de participar por la Coordinación Municipal de Morena en Mazatlán y señaló que pondría a consideración del partido su trayectoria política, partidista y académica.

El legislador también manifestó que esperaría la convocatoria correspondiente para formalizar su registro y conocer las reglas del proceso interno.

Hasta el momento, el comunicado de Morena Sinaloa no identifica a las personas que difundieron los supuestos resultados ni señala quién encabezará finalmente la coordinación municipal en Mazatlán.