Circunstancias de muerte de Cuén Ojeda deben aclararse: Robespierre Lizárraga a dos años de asesinato

Las circunstancias en las que ocurrió el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda hace dos años, en Culiacán, deben ser aclaradas tanto por la Fiscalía General del Estado como por la Fiscalía General de la República, señaló Robespierre Lizárraga Otero, líder del Partido Sinaloense.

Previo a la misa del aniversario luctuoso de Cuén Ojeda, advirtió que de no esclarecer los hechos la confianza de la ciudadanía en las instituciones de impartición de justicia se debilita.

Desde el asesinato de Cuén Ojeda, la versión oficial cambió por completo, pues la entonces Fiscalía General del Estado informó inicialmente que el ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, fundaro y líder moral del PAS había muerto durante un presunto intento de robo de vehículo en una gasolinera de La Presita, al norte de Culiacán; sin embargo, esa narrativa fue posteriormente desmentida por la Fiscalía General de la República.

La investigación federal concluyó que se trató de un montaje y estableció que Cuén Ojeda fue asesinado en la finca Huertos del Pedregal, el mismo sitio donde, de acuerdo con la FGR y la carta difundida por Ismael “El Mayo” Zambada, ocurrió el secuestro de uno de los líderes del Cártel de Sinaloa previo a su traslado a Estados Unidos.

“Todas esas circunstancias deben ser aclaradas por la fiscalía. Esa es su responsabilidad tanto la del Estado como la General de la República. Deben aclararse porque si no sucede... se debilita la institución. Nos quedamos sin confianza en una institución que es como principal ente la procuradora de justicia”, advirtió.

“Sería un grave daño para la confianza de esas importantes instituciones del Estado”.

Lizárraga Otero descartó tener información nueva sobre el caso y que solo tiene de conocimiento lo que se reporta en los medios de comunicación. En ese sentido, criticó que los avances en la investigación han sido muy escasos.

“Lo que ustedes han reportado son los avances de los que tenemos conocimiento, que en realidad son muy pocos”, señaló.

Respecto a la reserva de la carpeta de investigación hasta 2031 por parte de la FGR, consideró que, aunque es válido proteger la información del caso, esa medida no debe significar que la investigación quede estancada.

“Eso es lógico, no puede estarse divulgando como cualquier cosa pero que no se confunda esa clasificación con congelamiento”, pidió.

Reiteró que desde el homenaje de cuerpo presente realizado en la UAS hace dos años, la principal exigencia ha sido de justicia.

“Hasta la fecha, a dos años de distancia, de ese lamentable acontecimiento seguimos esperando”.

Añadió que el llamado del PAS también es para las víctimas de violencia en Sinaloa.

“Pedir justicia para el caso de Héctor Melesio y para todas las víctimas de la violencia”.

“La permanente va a ser el llamado a la justicia, la verdad y esperar y tener que confiar en las instituciones. Repito, el que nosotros tengamos confianza en la institución no significa en ningún momento que debamos estar callados. Es necesario también alzar la voz y mantener el tema como lo hemos hecho siempre, desde el primer día”, sentenció.