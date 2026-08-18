Citan a 20 por protesta agrícola en caseta de Culiacán; buscan fincar responsabilidad por ‘quebranto’

La Fiscalía General de la República ha citado hasta el momento a 20 personas relacionadas con la manifestación de productores agrícolas realizada hace más de un mes en la caseta de Costa Rica, en Culiacán, informó Martín Lim, líder agrícola.

Explicó que entre los citados hay productores, hijos de productores, esposas y personas que únicamente acudieron a apoyar la protesta.

Lim señaló que los representantes legales de la caseta argumentan un supuesto quebranto de 9 millones de pesos por los ingresos que dejaron de recibir durante la manifestación y que buscan obtener un millón de pesos como reparación del daño.

“Están buscando la manera de fincarle responsabilidad a alguien de los productores y que entre todos los que resulten responsables les paguen un millón de pesos para retirar la denuncia”, apuntó.

El líder agrícola sostuvo que los manifestantes no dañaron las instalaciones ni agredieron al personal de la caseta.

“Las instalaciones están impolutas, o sea, limpias. Nunca los manifestantes las dañaron, igual a su personal. Nunca fue injuriado, nunca fue lastimado, nunca fue secuestrado”, dijo.

Como ejemplo, mencionó el caso de un podólogo, hijo de un productor, quien fue citado únicamente por haber acudido a la caseta, comprar alimentos y agua y repartirlos entre los manifestantes.

“Llegó, saludó, compró agua, refrescos, panes, sándwiches y los repartió y se fue. Fue todo lo que hizo”, relató.

Lim consideró que las citaciones buscan inhibir futuras protestas del sector agrícola.

“Yo lo único que miro es que es una manera de inhibir la lucha, asustar al productor, asustar al productor para que ya no se manifieste”, señaló.

Por ahora, los productores no contemplan realizar otra movilización y esperarán a que concluyan las audiencias para determinar las siguientes acciones.

“Ahorita no tenemos pensado hacer ninguna movilización. Necesitamos que esto culmine para saber qué es lo que va a pasar”, afirmó.