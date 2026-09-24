Citan a comparecer a Pity Velarde e Isaac Aguayo por caso de Carlos Emilio, informa madre del joven

A casi un año de la desaparición de Carlos Emilio Galván Valenzuela su madre, Brenda Valenzuela Gil, confirmó que Ricardo Jesús “Pity” Velarde Cárdenas e Isaac Aguayo Roacho fueron llamados a comparecer ante la Fiscalía General de la República como parte de las actuaciones relacionadas con el caso.

Velarde Cárdenas fue secretario de Economía de Sinaloa y empresario mazatleco vinculado a la estructura empresarial a la que pertenece Terraza Valentinos, establecimiento donde, de acuerdo con la familia, Carlos Emilio fue visto por última vez y donde presuntamente desapareció.

Aguayo Roacho es vicefiscal de la zona sur de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y estuvo relacionado con la investigación durante el periodo en que estuvo bajo responsabilidad de esa institución.

En un comunicado, Valenzuela Gil señaló que ambos personajes, desde posiciones distintas, están relacionados con circunstancias que considera relevantes para reconstruir lo ocurrido y esclarecer el paradero de su hijo.

La madre de Carlos Emilio informó que tiene conocimiento de que la comparecencia de Velarde ya se llevó a cabo. Dijo que de manera preliminar el funcionario habría manifestado no tener información sobre la desaparición de Carlos Emilio y se habría negado a responder algunos cuestionamientos.

Valenzuela Gil aclaró que hasta el momento no cuenta con un informe oficial sobre el resultado de esa diligencia, por lo que espera que la FGR le informe qué información se obtuvo y qué elementos puede aportar a la investigación y a la búsqueda de su hijo.

También pidió conocer las circunstancias en las que se desarrollaron ambas comparecencias y cuestionó que estas diligencias se realicen prácticamente un año después de la desaparición.

“Casi un año después, seguimos sin saber dónde está mi hijo. Él sigue sin estar en casa. Y nosotros seguimos buscándolo”, expresó.

La madre de Carlos Emilio sostuvo que las comparecencias representan para la familia la posibilidad de obtener información que permita reconstruir lo ocurrido y abrir nuevas líneas para localizar al joven.

“Una comparecencia no es solamente una fecha, un acto más dentro de un expediente. Para nosotros representa la posibilidad de que aparezca una pieza que hasta ahora no conocemos, una circunstancia que permita comprender mejor lo sucedido, una línea que pueda conducir hacia el lugar donde está Carlos Emilio”, señaló.

Valenzuela Gil también reclamó a la FGR información sobre el avance de la investigación y el lugar que ocupan estas diligencias dentro del proceso de esclarecimiento.

La desaparición de Carlos Emilio ocurrió la madrugada del 5 de octubre y, a casi un año de distancia, su familia continúa sin conocer su paradero.

La madre consideró que el tiempo transcurrido vuelve relevante cualquier información que pueda contribuir a establecer qué ocurrió con su hijo y dónde se encuentra.