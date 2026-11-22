CULIACÁN._ Jóvenes que acudieron este domingo 22 de noviembre a las instalaciones del Parque 87, en Culiacán, para realizar el trámite relacionado con su Servicio Militar Nacional, se encontraron con que el sorteo correspondiente ya se había realizado una semana antes, sin que tuvieran conocimiento de la fecha.

Los asistentes llegaron con sus documentos en mano, luego de considerar que habían sido convocados para este sábado por parte del Ejército Mexicano; sin embargo, no pudieron realizar ningún trámite.