$!Ciudadano irrumpe en evento de Mario Zamora y le exige le dé respuestas para eliminar la corrupción

“Nadie traiciona a la patria de gratis, todos los políticos son delincuentes, todos violan el artículo 39...todos los días te digo que yo tengo las respuestas para la corrupción, y tú, no respondes, cobardemente respondiste y dijiste que quien diga que tiene la solución a la corrupción miente, y yo no miento, yo tengo la solución a la corrupción”, expresó.

“¿Dices que la corrupción es imposible de resolver? ¿Eres tonto? Cómo no se va puede resolver la pinche corrupción si en el mundo todos los políticos son corruptos, eres un Peña Nieto, tienes la escuela de Peña Nieto, wey, hay un remedio para la pinche corrupción y el remedio es respetar el artículo 39, nada más”, acusó.

Uno de los organizadores del evento, al ver como Guillermo empezó a insultar al candidato, le pidió que dejara el micrófono, o que se abocara a hablar de temas ambientales, a lo que el señor se limitó a decir que los temas ambientales tienen que ver con la corrupción.

-- Estamos en temas ambientales...

“Y esto es un tema ambiental, la ecología no puede sobrevivir si no hay democracia, entiéndelo, niño, yo no estoy mintiendo, yo lo he vivido, tengo 20 años siendo víctima del acoso del pin... gobierno, no tienes derecho a callarme”.

Luego de ser acusado por los asistentes al encuentro de haber sido mandado por Morena, visiblemente alterado e interrumpiendo a los asistentes del evento, Guillermo le pidió a Mario Zamora que le dijera cómo acabar con la corrupción.

-- ¿Contéstame, cómo vas a acabar con la corrupción? ¿vas a continuar concentrando el poder?

“¿Me va a dejar hablar o no, o sólo va hablar usted? Yo lo que quiero es combatir la corrupción, no le voy a mentir (lo sigue interrumpiendo) me va a dejar hablar o no me va a dejar hablar, yo lo escuché con todo respeto, a pesar de todo lo que usted dijo, yo nunca le he faltado al respeto y lo escuché, si quiere escucharme adelante y si no también lo respeto”.

“No me creo y lo digo abiertamente, con la capacidad de acabar con la corrupción, lo digo tal cual, si hay otra opción que sí lo pueda hacer, lo respeto, y usted podrá decidir. Yo más bien creo que hay que combatir la corrupción”.