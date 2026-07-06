$!Ciudadanos anuncian liberación de casetas y retiro de medidores ante falta de respuesta de la CFE

Las manifestaciones en contra de los altos cobros de energía eléctrica en Sinaloa podrían intensificarse en los próximos días, incluyendo la liberación de casetas de peaje, luego de que una comitiva de ciudadanos y Diputados locales no obtuviera una respuesta favorable durante una reunión con autoridades de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la Ciudad de México.

El anuncio se dio después del encuentro, en el que las representantes de los usuarios presentaron recibos y evidencias de los elevados cobros que, aseguran, afectan a cientos de familias sinaloenses. Sin embargo, señalaron que la respuesta de la paraestatal fue negativa.

Sonia López Borbolla, representante de Villa Juárez que participó en la reunión, explicó que pese a exponer diversos casos documentados, las autoridades de la CFE no ofrecieron una solución al problema.

Indicó que el descontento social continúa creciendo y aseguró que, en comunidades como Villa Juárez, algunos habitantes han optado por instalar “diablitos”, es decir, conexiones eléctricas irregulares, debido a que los recibos han incrementado considerablemente y, además, muchas familias han sufrido la suspensión del servicio por falta de pago.

“De hecho, en Villa Juárez ya están quitando los medidores y también se le dejó bien claro al licenciado de la CFE que no aceptamos una demanda, porque no podemos pagar lo que no debemos. No aceptamos una demanda y fue cuando me dijo: ‘Pues se le va a mandar un estimado’, yo digo que sea poquito, porque de todas maneras en Villa Juárez ya quitaron los medidores; físicamente los estamos quitando y, como dicen por ahí, hay que poner ‘diablitos’ porque no quieren reconocer el error”, expresó.

La ciudadana también precisó que se otorgó un plazo de 15 días a la Comisión Federal de Electricidad para presentar una propuesta que atienda las demandas de los usuarios. De no existir una respuesta favorable, advirtió que las movilizaciones escalarán e incluirán nuevas protestas y la liberación de casetas de peaje en distintos puntos del estado.

Por su parte, Sugey García quien también acudió a la reunión, hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse a las manifestaciones para visibilizar la problemática y fortalecer las gestiones encaminadas a encontrar una solución.