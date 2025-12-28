Ciudadanos de Culiacán reportan falta seguridad y temen un 2026 violento

Para los habitantes de Culiacán, el año 2025 ha sido un periodo marcado por el temor, el encierro y la pérdida de la tranquilidad, ya que ciudadanos compartieron su visión sobre un cierre de año violento y sin respeto a sectores ni condiciones sociales.

Gabriela, una de las ciudadanas consultadas, relató que la inseguridad ha permeado toda la ciudad, señalando que vivir en una privada ya no es garantía de protección y compartió que en su zona residencial se registraron cuatro ingresos de grupos armados, resultando en casas baleadas.

“Seguridad aquí no hay. Es una pena que la ciudadanía esté pasando esto por personas metidas en cosas feas y la pagamos nosotros”, compartió Gabriela.

Los incidentes se presentaron de manera constante desde septiembre del año anterior hasta noviembre de este 2025.

Por su parte, Evely Cebreros coincidió en que, aunque la violencia ha sido una constante histórica, este año ha afectado severamente la economía por pérdidas de empleo y la vida familiar.

“La gente se ha quedado sin muchos trabajos. No se puede salir a las calles con los niños, es muy difícil”, señaló Evely Cebreros.

La violencia ha forzado a las familias a implementar sus propios protocolos de seguridad y las medidas adoptadas por la ciudadanía y destaca el toque de queda en que las familias reportan estar dentro de sus hogares a las 17:00 horas.

Otros protocolos de seguridad son los monitoreos constantes con el uso de herramientas digitales para mandar la ubicación en todo momento y horarios estrictos para llegar a casa y celebraciones restringidas, ya que las fiestas y reuniones ahora terminan temprano por el miedo, afectando incluso la visita de familiares que viven fuera de la ciudad.

Al mirar hacia el futuro, el panorama para el año 2026 no resulta alentador para todos, mientras que algunos desean fervientemente que la paz regrese por el bienestar de las nuevas generaciones, otros piensan que seguirá igual.

“Mi pronóstico es que va a seguir igual o peor”, comunicó Gabriela.

La percepción sobre las fuerzas de seguridad genera desconfianza en los ciudadanos, ya que sienten un ligero apoyo al ver patrullajes y consideran que el gobierno está actuando apenas a un 50 por ciento de su capacidad.