$!Ciudadanos exhiben en Palacio de Gobierno cortes de suministro de la CFE

Un grupo de ciudadanos se manifestó en las inmediaciones del Palacio de Gobierno para denunciar que, contrario a lo asegurado por el Gobierno estatal, la Comisión Federal de Electricidad ha realizado cortes de suministro. Leticia Quintero, integrante del grupo “De Ciudadanos a Ciudadanos”, señaló que la movilización surgió tras reportarse cortes de energía desde el día de ayer, afectando a familias que confiaban en el compromiso gubernamental de que no habría suspensiones del servicio.

“Toda la gente estaba confiada en que la gobernadora dio su palabra de que no iba a haber recortes. Sin embargo, personal de la CFE nos informa que efectivamente ya los están realizando. Traemos pruebas de que su orden no se está llevando a cabo”, sentenció Leticia Quintero. Otro de los testimonios fue el de la defensora de derechos humanos, Alma Luz Bernal, quien denunció la falta de sensibilidad de los trabajadores de la paraestatal. Bernal relató que en la Colonia Villa Verde, personal de la unidad 398 cortó el suministro en el domicilio de su madre, una mujer de 89 años que se encuentra postrada en silla de ruedas, a pesar de que los vecinos advirtieron sobre su condición.

“Ahorita me pasó a mí, al rato le va a pasar a cualquiera. ¿De qué le sirve a los adultos mayores que les den pensión si los sacan en estas condiciones y los violentan?”, cuestionó. También criticó la inoperancia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría Federal del Consumidor ante la emergencia y según su testimonio, el recibo de su hogar se duplicó, pasando de un promedio de 3 mil pesos a más de 6 mil 500 pesos. La problemática no solo radica en los cortes, sino en los montos de facturación, como es el caso de Georgina García, otra de las afectadas presentes, mostró un recibo por la cantidad de 15 mil 138 pesos, una cifra que informó difícil de pagar y que ha ido en aumento desde que le cambiaron el medidor hace dos años. Georgina García relató que, al acudir a la CFE para buscar una solución, la respuesta de los directivos fue la indiferencia. “El gerente lo único que me contestó fue que enseñara a mis nietos a ahorrar luz. Si llegan de la escuela acalorados, ¿cómo quieren que ahorre uno luz con el calor que hace aquí?”, lamentó. Los manifestantes advirtieron que, de no obtener una respuesta favorable este día, grupos de Mazatlán, Villa Juárez y Los Mochis se unirán a las protestas en la capital.